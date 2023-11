Đây là điều duy nhất Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa được khen khi tham gia Miss Universe 2023

HHT - Mặc dù ra về “trắng tay” sau khi tham gia đấu trường nhan sắc Miss Universe 2023, đại diện Việt Nam là Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa vẫn được fan ghi nhận và dành lời khen ở một điểm.

Chuẩn bị hành trang đến Miss Universe 2023, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa không mang theo quá nhiều hành lý, số lượng trang phục người đẹp mang đến cuộc thi cũng rất gọn gàng, và đặc biệt là phong cách đời thường của cô nhận được nhiều lời khen.

Yếu tố trang phục của Bùi Quỳnh Hoa tại Miss Universe 2023 được nhận xét là đủ thanh lịch và vẫn nổi bật, giúp khoe trọn lợi thế hình thể.

Bên cạnh 2 gam màu quen thuộc là đen và trắng, Bùi Quỳnh Hoa còn chọn trang phục lấp lánh ôm sát, không quá rực rỡ nhưng cũng đủ bắt mắt.

Loạt trang phục sắc trắng của người đẹp Hà Nội gây ấn tượng mạnh nhất, bốn mẫu váy đều được nhận xét là “10 điểm không có nhưng”, cực tôn dáng.

Đặc biệt thiết kế mang phong cách “nữ thần rắn” còn khiến Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa trông vô cùng quyền lực.

Gam màu thứ hai được Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lựa chọn nhiều khi tham gia thi quốc tế lần này là màu đen. Các thiết kế màu đen được người đẹp diện trong các hoạt động cũng được đánh giá cao, vì không quá cầu kỳ nhưng vẫn đủ sang trọng và nổi bật.

Loạt trang phục được Bùi Quỳnh Hoa lựa chọn trong các phần thi chính thức cũng được khen vì mang nhiều ý nghĩa.

Trong phần thi trình diễn trang phục dạ hội đêm Bán kết, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa mặc thiết kế có tên gọi Queen of the Light (Nữ hoàng Ánh sáng) được thiết kế bởi NTK Linh San. Queen of The Light lấy cảm hứng từ loài “Hoa Quỳnh” và “Ánh Sáng”.

Thiết kế trang phục dân tộc mang tên Cô Sen của nàng hậu được lấy cảm hứng từ trang phục hầu đồng trong nghi lễ thờ Mẫu của người Việt. Tín ngưỡng hầu đồng là một nét văn hóa đặc sắc của người Việt Nam, đã được UNESCO công nhận là “di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”.

Thiết kế trang phục dạ hội cho đêm Chung kết của Bùi Quỳnh Hoa không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là biểu tượng của sự mạnh mẽ, tự tin. Chiếc váy Pink Diamond lấy cảm hứng từ hình ảnh quyến rũ và sang trọng của kim cương hồng.