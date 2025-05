Để có ảnh bìa album đẹp như mơ, Billie Eilish đã phải làm điều này suốt 7 giờ

HHT - Thay vì sử dụng kỹ xảo hình ảnh, Billie Eilish đã phải trực tiếp lặn và ngâm nước liên tục để tạo nên tấm ảnh bìa gây sốt cho album "Hit Me Hard And Soft".

Mới đây, kênh YouTube chính thức của Billie Eilish đã tung video hậu trường "Behind the Hit Me Hard and Soft Album Cover", hé lộ quá trình tạo nên tấm bìa cho album thứ ba trong sự nghiệp của cô.

Trong video, đội ngũ tiết lộ nữ ca sĩ đã ngâm mình 7 tiếng dưới nước, thở bằng bình oxy, liên tục nổi - lặn để ghi lại khoảnh khắc chiếc cửa trắng bất ngờ mở ra giữa lòng đại dương. Ê-kíp chỉ sử dụng ánh sáng và máy ảnh chống nước, nói không với VFX (kỹ xảo hình ảnh) để giữ nguyên cảm giác “nghẹt thở” mà Eilish muốn truyền tải.

Hit Me Hard and Soft là album phòng thu thứ ba của nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ Billie Eilish sau When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019) và Happier Than Ever (2021), phát hành ngày 17/5/2024. Album có các bài hát tiêu biểu thu hút lượng người nghe lớn như Lunch, Chihiro và Birds of a Feather. Dự án này được viết và sản xuất hoàn toàn bởi Billie Eilish và anh trai Finneas O'Connell.

Hit Me Hard and Soft từng đạt thành công lớn về thương mại và nhận 7 đề cử tại Grammys lần thứ 67. Nhiều nhà phê bình gọi đây là album hay nhất của Billie Eilish tính đến thời điểm hiện tại.

Video hậu trường được đăng tải đúng vào dịp kỷ niệm một năm Hit Me Hard and Soft ra mắt. Đoạn clip chưa đầy 3 phút hiện đạt gần 500 nghìn lượt xem chỉ sau 24 giờ lên sóng. Một số bình luận của netizen:

"Làm việc có tâm vậy trời."

"Yêu cái cách cô ấy nói không với phông xanh."

"Cá heo (ý chỉ những giọng ca nội lực) thì ở trong nước là đúng rồi."

"Một năm rồi và tôi vẫn không dứt ra được khỏi nhạc của cổ."

"Đây mới là cách người ta làm nghệ thuật nè."

"Ừm... và vẫn không thắng Grammys."

"Theo cảm quan cá nhân, tôi chưa bao giờ thấy bìa album nào đẹp hơn thế, giàu sức gợi và rất cuốn hút."