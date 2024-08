Đề cử VMAs 2024: Taylor Swift dẫn đầu, Lisa (BLACKPINK) cạnh tranh Jung Kook (BTS)

HHT - Các đề cử cho giải thưởng âm nhạc thường niên VMAs đã được công bố. Taylor Swift tiếp tục dẫn đầu với số lượng đề cử không tưởng. Bên cạnh đó, hạng mục Best New Artist (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất) được dự đoán sẽ có sự cạnh tranh khốc liệt.

Taylor Swift oanh tạc các đề cử

Taylor Swift tiếp tục có một năm thành công với album phòng thu thứ 11 The Tortured Poets Department và ca khúc Fortnight. Nữ ca sĩ càn quét VMAs 2024 với 10 đề cử, bao gồm nhiều hạng mục quan trọng như Video Of The Year (Video của năm), Artist Of The Year (Nghệ sĩ của năm) hay Song Of The Year (Ca khúc của năm).

Taylor Swift tiếp tục là một ứng cử viên nặng kí tại mùa VMAs năm nay.

Các nghệ sĩ mới cạnh tranh khốc liệt

Năm 2024 chứng kiến sự vươn lên của hàng loạt các tài năng mới. Hạng mục Best New Artist (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất) tại VMAs 2024 được cho sẽ là màn đối đầu nảy lửa giữa những nữ nghệ sĩ, nổi bật là Sabrina Carpenter với Espresso và Chappell Roan với Good Luck, Babe!. Hạng mục này còn có sự xuất hiện của Tyla, Gracie Abrams, Shaboozey và Teddy Swims.

LISA (BLACKPINK) đối đầu với Jungkook (BTS)

Hạng mục Best K-Pop (Ca khúc K-Pop xuất sắc nhất) sẽ chứng kiến màn cạnh tranh giữa hai nghệ sĩ đến từ hai nhóm nhạc hàng đầu Gen 3 - BLACKPINK và BTS. Cụ thể, tại đề cử này, ca khúc Rockstar của Lisa (BLACKPINK) đang “làm mưa làm gió” trên TikTok sẽ đối đầu với khúc Seven của Jungkook (BTS) kết hợp cùng Latto. Bên cạnh đó, nhóm nhạc nữ đang lên - NewJeans cũng góp mặt trong hạng mục này với ca khúc Super Shy.

Post Malone ẵm ngay 2 đề cử trong cùng một hạng mục

Nam ca sĩ Post Malone đã có một năm thành công khi trở lại với 2 bản hit Fortnight hợp tác cùng Taylor Swift và I Need Some Help hợp tác cùng Morgan Wallen. Cả hai ca khúc đều đạt hơn 400 triệu lượt nghe trên Spotify và đều từng đạt No.1 trên bảng xếp hạng BillBoard Hot 100. Đặc biệt hơn, cả hai bài hát đều được đề cử tại VMAs 2024 cùng chung hạng mục Best Collaboration (Màn hợp tác xuất sắc nhất).

Lễ trao giải VMAs 2024 sẽ diễn ra vào ngày 9/10, tại Sân vận động Elmont, New York.