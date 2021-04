Để trở thành một quý cô, thứ bạn cần đầu tư không phải là đồ hiệu mà là những điều này

Khoảng một tháng nay thấy con thỉnh thoảng đau bụng vùng rốn, gia đình cho bé đi khám nhưng triệu chứng không thuyên giảm. Sau đó, bé được đưa đến Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) MEDLATEC khám, cha mẹ vô cùng bất ngờ khi bác sĩ cho biết nguyên nhân gây triệu chứng bất thường của bé là do chính sự chủ quan của gia đình.

Trường hợp nam thanh niên ngã ngửa khi biết nguyên nhân “cậu nhỏ” của mình sưng đau do quan hệ không sử dụng các biện pháp an toàn là một trong số câu chuyện dở khóc, dở cười gặp tại Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC.

HHT - Tất cả những quyển sách nuôi dưỡng tâm hồn đều có một nguyên lý giống nhau “You are what you think” - bất kể bạn nghĩ mình như thế nào, bạn luôn đúng. Vậy thì ngay hôm nay, hãy học cách đẩy lùi những niềm tin tiêu cực để xây dựng một thái độ sống đầy hứng khởi cho mình nào.