"Death's Game" quá hay nhưng còn thiếu gì để thành bom tấn truyền hình như "The Glory"?

HHT - "Death's Game" (Trò Chơi Tử Thần) là tựa phim hiếm có trong kho tàng phim ảnh Hàn Quốc thời gian gần đây có thể đáp ứng được mọi khía cạnh từ nội dung, thông điệp cho tới diễn xuất. Mang đủ yếu tố để giành một suất đề cử cho lễ trao giải Baeksang 2024, nhưng vẫn thiếu một thứ để bùng nổ hơn.

Đã kết thúc được một thời gian, nhưng sức hút của Death's Game (Trò Chơi Tử Thần) vẫn chưa có dấu hiệu giảm sút. Đặc biệt sau khi phần kết được phát hành, bộ phim càng nhận được nhiều sự quan tâm hơn bao giờ hết. The Glory là bom tấn truyền hình phá đảo màn ảnh nhỏ cuối năm 2022, nửa đầu 2023. Death's Game khuấy đảo màn ảnh cuối năm 2023, đầu năm 2024 và đang được công chúng đánh giá có khả năng đại thắng như The Glory.

Điểm cộng

Nếu như The Glory sở hữu dàn diễn viên lành nghề thì dàn cast của Trò Chơi Tử Thần cũng không kém cạnh với những tên tuổi đứng đầu giới diễn xuất các thế hệ.

Điểm chung của hai bộ phim chính là cùng có sự góp mặt của sao nam đang lên Lee Do Hyun. Mặc dù đảm nhận vai chính trong The Glory, nhưng vai diễn vỏn vẹn trong hơn 1 tập phim trong Trò Chơi Tử Thần của anh vẫn ăn trọn điểm số từ cách xây dựng nhân vật cho tới diễn xuất.

Diễn xuất của các diễn viên từ chính diện cho tới phản diện của Trò Chơi Tử Thần đều thể hiện được sự hòa hợp. 12 diễn viên với 12 tính cách khác nhau, nhưng cách họ bộc lộ cảm xúc trong từng thân phận Choi Yi Jae đều mang tới cảm giác như thể cùng một người. Với kịch bản trau chuốt không kẽ hở, Trò Chơi Tử Thần đã cho người xem trải nghiệm nhiều thể loại khác nhau nhưng hoàn toàn không có cảm giác bị rối, thay vào đó là những thước phim kịch tính đến từng phút.

Kỳ ảo, hành động, bạo lực học đường, lãng mạn, kinh dị, trinh thám cho tới nhân văn, tất cả như các mảnh ghép được lồng hoàn hảo vào 8 tập phim. Việc thay đổi một vài chi tiết so với webtoon gốc cũng giúp cho nội dung Trò Chơi Tử Thần trở nên hợp lí và lôi cuốn hơn.

Đan xen thông điệp ý nghĩa, tính nhân văn về cuộc sống trong từng lời thoại. Trò Chơi Tử Thần đã thành công đưa một cốt truyện tưởng chừng khô khan và chỉ mang tính giải trí, trở thành một bộ phim chứa đựng sự đồng cảm và suy ngẫm của khán giả.

Điểm trừ

Điểm yếu duy nhất của Trò Chơi Tử Thần chính là thiếu truyền thông. Tất cả những thành công mà bộ phim đạt được cho tới thời điểm hiện tại có thể nói hoàn toàn là "tự lực cánh sinh" khi không có nhiều hoạt động quảng bá cho phim lẫn các diễn viên. Trò Chơi Tử Thần chỉ mới bắt đầu được quan tâm nhiều hơn sau khi phần 2 được lên sóng, minh chứng là số người xem trên các nền tảng tăng mạnh và đứng thứ hai bảng xếp hạng toàn cầu của Prime Video trong nhiều ngày liền.

Tại Hàn Quốc, nhờ hiệu ứng truyền miệng với những đánh giá tích cực đã giúp cho số người đăng ký trả phí tăng 497% so với phần 1, các clip liên quan cũng đã vượt mốc 20 triệu lượt xem tích lũy.

Tuy nhiên những con số này vẫn chưa đủ để so với The Glory. Quay lại thời điểm The Glory phát sóng, bộ phim đã tạo được hiệu ứng truyền thông bùng nổ cả trong và ngoài nước. Sự thành công vượt bậc về mặt danh tiếng và thương mại đã giúp bom tấn báo thù thắng đậm tại Baeksang 2023, bao gồm giải thưởng Phim truyền hình hay nhất năm.