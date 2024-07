Despicable Me 4: "Biệt đội chuối vàng" Minions hóa thành siêu anh hùng Marvel

HHT - Mega Minions - biệt đội “chuối vàng” sở hữu siêu năng lực, quậy tung "Kẻ Trộm Mặt Trăng" phần mới thật ra được lấy cảm hứng từ những siêu anh hùng vốn đã quen thuộc với khán giả trên màn ảnh rộng.

Bên cạnh chuyến phiêu lưu mới của gia đình Gru, đội Minions sở hữu siêu năng lực đã trở thành tâm điểm chú ý trong Despicable Me 4. Ở phần phim này, tổ chức Liên Minh Chống Phản Diện (The Anti-Villain League) đã thử nghiệm công nghệ mới để tạo ra nhóm những "siêu Minions" phục vụ mục đích trừ gian diệt ác, lấy tên là "Mega Minions".

Trả lời phỏng vấn tờ EW, đồng đạo diễn của Kẻ Trộm Mặt Trăng 4 - Chris Renaud xác nhận sức mạnh của nhóm Mega Minions chủ yếu lấy cảm hứng từ đội siêu anh hùng Fantastic Four của Marvel Comics. "Chúng tôi đã nghĩ về rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng chúng tôi đã quyết định chọn những sức mạnh đơn giản, dễ diễn đạt và có tính đồ họa cao, trong đó có nhiều loại sức mạnh tương đồng với các thành viên của Fantastic Four", Chris chia sẻ.

Ngoài ra, Chris Renaud cũng diễn giải thêm rằng thuộc tính của nhiều siêu anh hùng khác ngoài Fantastic Four cũng cung cấp không ít nguồn cảm hứng để đội ngũ sản xuất lên ý tưởng, thiết kế ra nhóm Mega Minions như hiện tại.

Sức mạnh của Mega Minions và siêu anh hùng tương ứng

Dave là Mega Minion đầu tiên xuất hiện, cậu chàng gây ấn tượng với khả năng siêu sức mạnh, dễ dàng phá tường hay bẻ gãy kim loại. Cơ thể và bắp tay của Dave trở nên to lớn hơn nhiều so với Minion bình thường.

Minion mang siêu năng lực thứ hai là Mel, người sở hữu mắt có khả năng bắn laser. Chùm laser đỏ của Mel có sức mạnh khủng khiếp có thể cắt xuyên qua bất cứ thứ gì, thậm chí là vỏ Trái Đất. Sức mạnh của Mel giống với Superman nhà DC và siêu anh hùng Cyclops của đội X-Men thuộc Marvel.

Tim là Mega Minion thứ ba, mang sức mạnh của sự co giãn. Tim cao và gầy hơn nhiều so với các Minion cùng lứa, cơ thể với khả năng đàn hồi của cậu tương tự với Mr. Fantastic, đội trưởng của Fantastic Four.

Thành viên thứ tư của Mega Minions tên Jerry, người mang ngoại hình giống với một tảng đá cứng cáp. Bề ngoài cứng rắn khiến Jerry có thể nhai nuốt bất cứ thứ gì và che chắn cho "đồng đội" như một tấm khiên di động. Sức mạnh của Jerry tương tự như The Thing, một trong những thành viên chủ chốt của Fantastic Four.

Gus là Mega Minion cuối cùng của đội. Cậu chàng sở hữu khả năng bay với chiếc áo choàng kinh điển giống với Superman. Không thể xác nhận được siêu anh hùng nguyên mẫu của Gus và Dave, vì khả năng bay hay siêu sức mạnh là hai loại siêu năng lực phổ biến, được thấy nhiều ở các anh hùng Marvel lẫn DC.

Tương lai nào cho các "siêu Minions"?

Hiện Illumination chưa xác nhận tương lai của Mega Minions sau Despicable Me 4. Song, những chú Minions giống siêu anh hùng có tiềm năng rất lớn để được dựng riêng một phần phim ngoại truyện. Vì các "siêu Minions" có thời lượng và vai trò tương đối nhỏ trong Despicable Me 4 nên còn rất nhiều thứ mà nhà làm phim có thể khai thác ở những phần phim sau.

Thậm chí có khả năng Dave, Mel, Gus, Jerry và Tim sẽ không phải là Mega Minion duy nhất tồn tại trong các phần tiếp theo hoặc phần phim phụ. Với việc thử nghiệm công nghệ mới thành công, Liên Minh Chống Phản Diện có thể tạo ra nhiều Minions có siêu năng lực hơn nữa.

Và biết đâu, trong tương lai khán giả có thể được chiêm ngưỡng việc tưởng chừng "vô lý nhưng rất thuyết phục" là sẽ có cả biệt đội siêu anh hùng Minions vừa "tấu hề", vừa hậu đậu, vừa phá hoại nhưng lại đi giải cứu cả thế giới.