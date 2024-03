Đi lưu diễn, Lê Dương Bảo Lâm - Lê Giang khiến netizen cười xỉu vì "sơ hở là tiểu phẩm"

HHT - Với hai tên gọi mới là Jessica và Jennifer - Lê Dương Bảo Lâm và Lê Giang đang khiến dân tình cười nghiêng ngả khi liên tục tung hứng tạo ra loạt tiểu phẩm trên đất Mỹ.

Trong chuyến đi Mỹ cùng vợ chồng Trấn Thành - Hari Won, Lê Dương Bảo Lâm và Lê Giang khiến netizen không... muốn cả hai về nước vì sợ không còn tiểu phẩm để xem. Ngay từ khi vừa sang đất khách, Dương Lâm đã tự đặt tên mới cho mình là Jessica còn tên đàn chị là Jennifer. Từ đây, cả hai nhập vai hai nhân vật đang "xuất khẩu lao động" ở Mỹ và liên tục "tạo content" trong những ngày đi lưu diễn ở xứ cờ hoa.

Với phong cách vừa qua Mỹ nhưng "tiếng Việt không nhớ - tiếng Anh không biết", cách nói chuyện "ra vẻ" lơ lớ của Dương Lâm khiến dân tình cười nghiêng ngả. Khi được hỏi đang làm nghề gì ở Mỹ, Dương Lâm thẳng thắn: "No job, overthinking". Trong lúc nói chuyện với diễn viên Minh Dự, nam diễn viên lại hỏi Lê Giang: "You Minh Dự go to America what".

Làm về chủ đề "Jessica và cuộc sống ở Mỹ", Dương Lâm - Lê Giang còn diễn nhiều tiểu phẩm như đi làm nail, đi xin việc ở viện bảo tàng... Không chỉ "tung hứng" cùng nhau, loạt tiểu phẩm của Lê Dương Bảo Lâm còn có thêm dàn cameo như "bà chủ Hàn Quốc" Hari Won hay "ông chủ khó tính" Trấn Thành.

Bên cạnh đó, "Jessica - Jennifer" còn cùng Ali Hoàng Dương diễn lại phân đoạn Mai - Sâu trong đoạn cuối phim điện ảnh 500 trăm tỷ đồng của Trấn Thành. Khi Ali Hoàng Dương nhập vai: "Cảm ơn, vì đã không đợi em", Lê Giang liền "nhảy số" đổi lời bài từ "chuyến ga đời" thành... "chuyến xe đò".

Không những thế, Lê Dương Bảo Lâm còn cùng Lê Giang nhảy lại hit Cua của HIEUTHUHAI. Màn vũ đạo cực "lầy lội" này thu hút về hàng triệu lượt xem trên TikTok. Mặc dù ở Mỹ, Dương Lâm vẫn liên tục nhắc về đàn em, khiến khán giả liên tưởng đến #OTP "Hiêu Lắm" từng viral trên mạng xã hội.