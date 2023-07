Địch Lệ Nhiệt Ba đu dây trong “An Lạc Truyện” khiến khán giả nghĩ đến “One Piece”

HHT - Tập đầu tiên của bộ phim cổ trang “An Lạc Truyện” do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đóng chính đã lên sóng với nhiều ý kiến khen chê trái chiều. Một trong những cảnh gây xôn xao nhất là Địch Lệ Nhiệt Ba đu dây, khiến một số khán giả liên tưởng đến… “One Piece”.

Sau nhiều thời gian trông ngóng, An Lạc Truyện đã lên sóng tập đầu tiên vào 12/7. Dù chỉ được “thả xích” vỏn vẹn có một tập, quá ít so với phim chiếu mạng, nhưng cũng đủ làm khán giả xôn xao.

Bộ phim cổ trang An Lạc Truyện được chuyển thể từ tiểu thuyết Đế Hoàng Thư rất được yêu thích. Nhân vật chính của An Lạc Truyện là Đế Tử Nguyên (Địch Lệ Nhiệt Ba), vốn là tiểu thư nhà quan quyền quý, nhưng gia tộc bị vu oan phản quốc, bị xử tử cả nhà, chỉ còn mỗi nàng sống sót. Đế Tử Nguyên được tha chết, nhưng nàng bị buộc sống trên núi và vĩnh viễn không được xuống núi. Nhiều năm sau, nàng dùng thân phận Nhậm An Lạc để điều tra lại vụ án năm xưa, rửa oan cho gia tộc.

Trong An Lạc Truyện, Cung Tuấn vào vai thái tử Hàn Diệp, là người có hôn ước với Đế Tử Nguyên, nhưng vì cả nhà nàng mang trọng tội nên hôn lễ không thể tiến hành. Dù vậy, bất chấp mười năm xa cách, Hàn Diệp vẫn một lòng tìm cách để Đế Tử Nguyên được xuống núi. Ai ngờ đâu, một ngày, chàng lại bị một cô gái tên là Nhậm An Lạc tới đòi gả cho mình làm thái tử phi.

Phản ứng của khán giả về tập đầu tiên của An Lạc Truyện khá nhiều ý kiến trái chiều. Một số khen ngợi Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn quả là bộ đôi “gấp đôi nhan sắc”. Nhịp phim nhanh nhưng tình tiết được kể đầy đủ, giúp khán giả nắm được mối quan hệ của các nhân vật trước khi bộ phim đi sâu hơn về sau.

Ở tập đầu, khi Hàn Diệp và Nhậm An Lạc gặp nhau, cô gái giang hồ đã trêu ghẹo “mỹ nam nhà lành”, thậm chí nhất mực đòi gả cho chàng thái tử. Dường như Địch Lệ Nhiệt Ba đã “cầm nhầm” kịch bản của nam chính, và Cung Tuấn thì ngược lại trong phân cảnh này khiến nhiều khán giả thích thú. Sự "hoán đổi" trong phân cảnh này được khen là hài hước nhưng dễ thương.

Bên cạnh đó, An Lạc Truyện cũng bị chê về màu phim chói mắt, đặc biệt là kỹ xảo phèn, giả trân, không xứng đáng với phim cấp S+ (chỉ mức độ phim được đầu tư khủng). Cảnh ở bến cảng với thuyền, nước, đánh nhau trên biển… là “đau mắt” nhất vì quá giả.

Đặc biệt, cảnh Nhậm An Lạc đu dây từ mặt nước bay lên, quấn quanh cột buồm là bị chê nhiều nhất. Kỹ xảo đã quá giả, thêm diễn xuất ở đoạn này của Địch Lệ Nhiệt Ba không cảm xúc càng khiến cảnh quay không có chút chân thực nào.

Diễn xuất của cặp đôi diễn viên chính cũng dấy lên tranh cãi. Một số khen Địch Lệ Nhiệt Ba diễn tiến bộ, thể hiện được vai Nhậm An Lạc “mặt dày”, oai phong, chỉ có một số cảnh hành động còn thiếu sót nhưng có thể châm chước bởi cô không phải là diễn viên hành động. Cung Tuấn trông sáng sủa trong tạo hình cổ trang, nét diễn cũng dịu dàng, ấm áp.

Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều khán giả nhận xét Địch Lệ Nhiệt Ba diễn còn gồng cứng ở một số cảnh, còn một số cảnh khác lại quá cường điệu. Địch Lệ Nhiệt Ba đã đóng phim nhiều năm, diễn phụ lẫn chính nhiều bộ phim, nhưng diễn xuất mãi vẫn chưa cải thiện khiến họ ngán ngẩm. Tương tác giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn cũng được cho là chưa ăn ý, chưa tạo ra được cảm giác “cặp đôi”.

Một số khán giả còn đưa ra thắc mắc về vấn đề đọc thoại của phim, bởi có một số cảnh lời thoại và khẩu hình miệng của diễn viên chưa được khớp nhau lắm. Điều này khiến một số người xem bị mất tập trung khi theo dõi phim.

Một số bình luận của khán giả:

“Tui đang tự hỏi là cướp biển trong Cướp Biển Vùng Caribbean có đu dây mà trông giống như một con lắc khổng lồ như Nhậm An Lạc đu dây không?”

“Khi thấy Địch Lệ Nhiệt Ba đu dây bay qua bay lại quanh cột buồm, người đầu tiên tui nghĩ tới không hiểu sao lại là Luffy.” (nhân vật trong One Piece)

“Diễn xuất của cô bé diễn viên nhí đóng vai Đế Tử Nguyên quá tuyệt vời nên Địch Lệ Nhiệt Ba trông có hơi đuối một chút, nhưng tôi thấy không tệ như nhiều người chê.”

“Bộ phim này có rất nhiều thiếu sót, bối cảnh giả, bộ lọc màu có vấn đề, lồng tiếng không khớp… Cảm giác bộ phim được dàn dựng cẩu thả, chỉ lợi dụng tên tuổi của các diễn viên nổi tiếng để thu hút sự chú ý thôi.”

“Không hiểu nổi vì sao đến năm 2023 rồi còn quay một bộ phim truyền hình chất lượng thấp như vậy, xem khán giả đều là bị ngốc hay sao?”

“Trông đợi càng nhiều, thất vọng càng lớn. Đây mà là phim sản xuất cấp S+? Cạn lời.”

“Nhà sản xuất không ngại chiếu, nhưng khán giả thì ngại xem nha!”

“Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn trông rất đẹp đôi. Tôi cũng thích cách mà Nhậm An Lạc tấn công Hàn Diệp, khiến chàng thái tử bối rối, trông rất dễ thương.”

“Thật ngạc nhiên khi nói điều này, nhưng An Lạc Truyện mang lại cho tôi cảm giác xem những bộ phim cổ trang TVB khi tôi còn nhỏ. Xem xong tập đầu tôi cảm thấy muốn xem tiếp.”