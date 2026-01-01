Điểm danh những màn pháo hoa "đỉnh nóc" chào năm mới 2026 khắp châu Á

HHTO - Tạm biệt 2025, bầu trời châu Á bùng nổ với những màn "chào sân" 2026 rực rỡ. Từ sự náo nhiệt "săn" chỗ ngắm pháo hoa của teen Việt đến màn trình diễn công nghệ mãn nhãn nước bạn, tất cả tạo nên khoảnh khắc Giao thừa khó quên.

Thời khắc chuyển giao năm mới, các điểm công cộng lớn tại Hà Nội, Đà Nẵng, Vũng Tàu và TP.HCM đều ghi nhận lượng người đổ về rất đông. Không khí tại các khu vực trung tâm vô cùng nhộn nhịp khi dòng người kiên nhẫn chờ đợi màn bắn pháo hoa.

Người dân TP.HCM chào đón giao thừa﻿.

Người dân tập trung tại khu vực tháp Tam Thắng, Vũng Tàu. - Ảnh: Triệu Cẩm Giang.

Pháo hoa tại Sông Hàn, Đà Nẵng. - Clip: Quán cà phê đẹp Đà Nẵng.

Pháo hoa mừng năm mới tại Hà Nội. - Clip: Hà Nội Xưa Và Nay.

Năm nay, Trung Quốc cũng đón chào 2026 với quy mô hoành tráng. Tâm điểm chú ý đổ dồn về Trùng Khánh với sự kết hợp mãn nhãn giữa pháo hoa tầm cao và trình diễn drone. Hình ảnh những chiếc drone xếp thành hình chú ngựa khổng lồ tung vó trên bầu trời đêm đã khiến người xem thích thú trước lời chào năm Bính Ngọ đầy sáng tạo.

Kỳ lân xuất hiện trên bầu trời. - Clip: 850896909.

Một netizen Trung Quốc bình luận: "Có bao nhiêu con ngựa cho lên hết". - Clip: 36081495082.

Trong khi đó, tại Tháp đôi Thành Đô, không khí lại mang màu sắc lãng mạn hơn khi hàng ngàn quả bóng bay được thả lên bầu trời. Một đêm không ngủ với "bữa tiệc" ánh sáng đa sắc màu đã chính thức khép lại năm cũ, mở ra năm 2026 với bao kỳ vọng rực rỡ cho giới trẻ châu Á.

Tháp đôi Thành Đô mang đến "biển bóng" cho năm 2026. - Clip: 1122083105.

Bangkok "ghi điểm" sáng tạo khi biến tấu số 0 thay cho chữ O cực "mượt" trong màn đếm ngược. - Clip: william19990213.

Toàn cảnh pháo hoa tại Tháp đôi Petronas ở Kuala Lumpur, Malaysia. - Ảnh: 87709565774.

Không khí bên dưới Tháp đôi Petronas. - Clip: wl0724.

Pháo hoa tại Cổng Chiến Thắng Patuxai, Lào. - Clip: lc-1314521.

Pháo hoa đón năm mới tại tòa nhà Burj Khalifa, Dubai. - Clip: bobohu-0506.

Countdown tại Tòa nhà Chính quyền Thủ đô Tokyo ở Shinjuku, Nhật Bản. - Clip: 1874clot.