Điểm danh những màn pháo hoa "đỉnh nóc" chào năm mới 2026 khắp châu Á

HHTO - Tạm biệt 2025, bầu trời châu Á bùng nổ với những màn "chào sân" 2026 rực rỡ. Từ sự náo nhiệt "săn" chỗ ngắm pháo hoa của teen Việt đến màn trình diễn công nghệ mãn nhãn nước bạn, tất cả tạo nên khoảnh khắc Giao thừa khó quên.
Thời khắc chuyển giao năm mới, các điểm công cộng lớn tại Hà Nội, Đà Nẵng, Vũng Tàu và TP.HCM đều ghi nhận lượng người đổ về rất đông. Không khí tại các khu vực trung tâm vô cùng nhộn nhịp khi dòng người kiên nhẫn chờ đợi màn bắn pháo hoa.
Năm nay, Trung Quốc cũng đón chào 2026 với quy mô hoành tráng. Tâm điểm chú ý đổ dồn về Trùng Khánh với sự kết hợp mãn nhãn giữa pháo hoa tầm cao và trình diễn drone. Hình ảnh những chiếc drone xếp thành hình chú ngựa khổng lồ tung vó trên bầu trời đêm đã khiến người xem thích thú trước lời chào năm Bính Ngọ đầy sáng tạo.
Trong khi đó, tại Tháp đôi Thành Đô, không khí lại mang màu sắc lãng mạn hơn khi hàng ngàn quả bóng bay được thả lên bầu trời. Một đêm không ngủ với "bữa tiệc" ánh sáng đa sắc màu đã chính thức khép lại năm cũ, mở ra năm 2026 với bao kỳ vọng rực rỡ cho giới trẻ châu Á.