Diễm My 9X bị người lạ giật micro khóc lóc tại sự kiện, netizen: "Bớt chiêu trò giùm đi!"

HHT - Sự kiện công chiếu bộ phim điện ảnh "1990" trở thành tâm điểm chú ý của khán giả và truyền thông khi một người đàn ông lạ mặt bất ngờ chen ngang màn phát biểu của Diễm My 9X khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.

Sự kiện họp báo ra mắt phim điện ảnh 1990 vào tối 26/1 có sự tham gia của 3 nữ chính nổi tiếng: Ninh Dương Lan Ngọc - Diễm My 9X và Nhã Phương nhận được nhiều sự chú ý của công chúng.

Khi đang phát biểu tại sự kiện, Diễm My 9X bị một người đàn ông đeo khẩu trang lao lên sân khấu để giật micro. Người đàn ông này bật khóc nói: "Đây là cơ hội cuối cùng em gặp được cô ấy thôi à. Kiwi, anh đợi em. Kiwi ơi, hôm nay 5 giờ, anh đã tới đây. Thực ra, anh không định tới đây đâu. Nhưng mà, anh phải đến. Nãy giờ, anh vẫn theo dõi em..."

Trước tình huống bất ngờ này, mọi người có mặt ở sự kiện đều hoang mang. Duy chỉ có diễn viên Tiến Luật nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đùa rằng: "Hên là kêu Kiwi chứ kêu Thu Trang là tôi trốn luôn."

Sau khi đoạn clip này được chia sẻ lên mạng xã hội, số đông cư dân mạng cho rằng đây lại là chiêu trò để gây sự chú ý của ê-kíp 1990. Một số khác tỏ ra thích thú với nhận xét hóm hỉnh của Tiến Luật và cho rằng hành động của người đàn ông có phần thái quá sẽ khiến người tên Kiwi sợ hãi.

- Bớt bớt chiêu trò giùm đi ạ. Chắc dễ mà ê-kíp để cho người lạ vào giựt mic nói sang câu thứ 3 quá ha. Nhảm hết sức.

- Ủa nhìn thấy giả trân luôn á. Dễ gì mà có thể đưa mic cho một người lạ nói nhăng nói cuội trong buổi ra mắt được, chiêu trò cả.

Giữa lúc dân tình đang bán tín bán nghi không biết đây là một tình huống ngoài dự kiến hay lại là một drama do ê-kíp phim 1990 tạo ra để thu hút sự chú ý, Diễm My 9X đã có chia sẻ sau sự kiện với trang tin Afamily: "Lúc đó thì My hơi xúc động một chút tại vì khán giả yêu quý bộ phim đến mức họ lên sân khấu làm điều này thì mình cảm thấy hơi bất ngờ. Nó không nằm trong kịch bản chương trình nên mình chỉ hơi bất ngờ thôi chứ không có thấy sợ. Trong cuộc sống đời thường cũng có những khi My hơi bộc phát, cái trường hợp như thế xảy ra thì đâu đó My cũng hiểu cảm xúc đó". Còn với người tên Kiwi, Diễm My 9X cho biết đó là MC của sự kiện nhưng mối quan hệ của Kiwi và người đàn ông lạ mặt như thế nào thì cô không rõ.

Trước đây, đoàn phim 1990 từng vướng vào ồn ào khi đạo diễn Nhất Trung tố nữ chính Nhã Phương yêu sách, tỏ thái độ ngôi sao, không hợp tác với đoàn phim trong việc quảng bá bộ phim. Phải tới khi phía công ty của Nhã Phương chính thức lên tiếng thì sự việc mới tạm lắng xuống.

Sau những lùm xùm, tối 26/1, Nhã Phương xuất hiện đúng giờ tại họp báo phim 1990. Cô thu hút mọi ánh nhìn khi diện váy quyến rũ và vẫn chụp ảnh cùng đạo diễn Nhất Trung, cho thấy mối quan hệ của cô và đoàn phim đã trở nên tốt đẹp.

1990 là câu chuyện của ba cô gái trẻ Linh Lan (Ninh Dương Lan Ngọc), Jessica Diễm (Diễm My), Nhã Ca (Nhã Phương). Phim nói về thanh xuân, tình yêu cùng những thông điệp sâu sắc về tình bạn, gia đình. Phim sẽ được công chiếu từ mùng 1 Tết.