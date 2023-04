Diễm My 9X khoe ảnh ông xã tương lai, netizen xuýt xoa: Chuẩn tướng phu thê!

HHT - Từ sau khi chính thức được cầu hôn, Diễm My 9X đã thoải mái hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên vị hôn phu lên mạng xã hội.

Mới đây, Diễm My 9X khiến cư dân mạng thích thú khi bất ngờ đăng ảnh xuất hiện bên bạn trai doanh nhân Vinh Nguyễn. Nữ diễn viên vui vẻ chia sẻ khoảnh khắc tập luyện thể dục thể thao chăm chỉ bên nửa kia. Diễm My 9X còn hài hước tiết lộ lý do hăng hái tập thể dục của mình: "Tổng tài bảo vượt cầu Harbour Bridge 2 bận đi bận về 10 km đi tối dắt đi ăn ngon tiếp. Okela".

Nhiều khán giả nhận ra điều thú vị là trong loạt hình đó là doanh nhân Vinh Nguyễn khi chụp chung với Diễm My có nhiều đường nét giống vợ. Hình ảnh cặp đôi khiến nhiều người phải thốt lên rằng cả hai quả là có tướng phu thê, vì vậy dù có gặp bao nhiêu sóng gió thì cuối cùng họ sẽ vẫn ở bên nhau.

Dù không quá nổi đình nổi đám nhưng Diễm My 9X và bạn trai vẫn được nhiều người hâm mộ quan tâm vì là một "cặp đôi ngôn tình" ngọt ngào. Đồng thời từ sau khi chính thức được cầu hôn, người hâm mộ luôn hy vọng cả hai sẽ sớm tổ chức đám cưới.

Trước đó, ngày 26/12/2022, Diễm My 9X bất ngờ xác nhận đã được bạn trai cầu hôn. Diễm My 9X chia sẻ về khoảnh khắc được ngỏ lời kết hôn tại Australia: "Khi chúng ta ở độ cao 3000 ft, anh đã khiến em toả sáng như một chiếc nhẫn cầu hôn".

Tháng 4/2018, Diễm My 9X lần đầu chia sẻ về bạn trai trên trang cá nhân sau một năm hẹn hò bí mật. Cả hai gặp nhau lần đầu tại Liên hoan phim ở Úc và sau đó quyết định đi đến hẹn hò. Dù từng có giai đoạn yêu xa nhiều sóng gió, hợp rồi tan nhưng sau 6 năm bên nhau, cặp đôi đã có một cái kết viên mãn cho chuyện tình yêu của mình.