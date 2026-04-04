Diễn biến mới vụ nhóm khách ngồi 10 tiếng ở quán café, bị phụ thu rồi chấm 1 sao

HHTO - Một vụ việc liên quan đến hành vi sử dụng không gian tại quán cà phê gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội những ngày đầu tháng 4, khi cả khách hàng lẫn phía quán đều đưa ra những lập luận trái chiều.

Theo thông tin đăng tải trên mạng xã hội, sự việc xảy ra vào ngày 2/4 tại một quán cà phê ở TP.HCM. Một nhóm bạn nữ đến quán từ khoảng 9h sáng và ngồi liên tục cho đến gần 19h tối, tức gần 10 tiếng đồng hồ.

Trong khoảng thời gian này, nhóm khách được cho là chỉ gọi duy nhất một ly nước, đồng thời mang thêm đồ từ bên ngoài vào. Đáng chú ý, vào buổi trưa, nhóm rời quán đi ăn nhưng để lại đồ cá nhân để giữ chỗ, sau đó quay lại tiếp tục ngồi.

Phía quán café cho biết đã nhiều lần nhắc nhở khách gọi thêm đồ uống nhưng không nhận được sự hợp tác. Đến cuối buổi, quán áp dụng mức phụ thu 40.000 đồng/ người với lý do sử dụng không gian quán quá lâu.

Ở chiều ngược lại, nhóm khách cho rằng vấn đề không nằm ở số tiền phụ thu mà ở cách quán xử lý. Theo chia sẻ, họ không được thông báo trước về bất kỳ quy định nào liên quan đến thời gian ngồi hoặc phụ phí.

Đến khoảng 18h30, nhân viên mới thông báo chính sách tính phí: nếu ngồi quá 6 tiếng sẽ bị tính thêm 20.000 đồng/giờ. Theo cách tính này, số tiền có thể lên đến khoảng 80.000 đồng mỗi người, sau đó được giảm xuống còn 40.000 đồng do quán không thông báo trước.

Nhóm khách cho rằng việc thông báo muộn khiến họ rơi vào thế bị động, không có lựa chọn khác. Sau khi rời quán, nhóm khách đã để lại đánh giá 1 sao trên các nền tảng trực tuyến, chấm thấp các tiêu chí từ đồ uống đến dịch vụ và không gian.

Cùng thời điểm, phía quán cũng đăng tải bài viết trên mạng xã hội, kèm theo hình ảnh từ camera. Bài đăng nhanh chóng lan truyền, kéo theo làn sóng tranh cãi dữ dội.

Không gian quán café - nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 3/4, quán cà phê nói trên tạm thời đóng cửa, không có nhân viên phục vụ và tắt toàn bộ đèn. Tuy nhiên, lý do cụ thể chưa được xác nhận chính thức. Động thái này khiến nhiều người cho rằng quán đang tạm thời “né” áp lực dư luận sau khi vụ việc bùng nổ. Cho đến sáng nay 4/4, quán đã cửa trở lại từ 7h sáng, khách khá thưa thớt.

Vụ việc nhanh chóng chia cộng đồng mạng thành hai luồng ý kiến rõ rệt. Một bên cho rằng khách hàng thiếu ý thức khi sử dụng không gian trong thời gian quá dài mà không tương xứng với chi phí bỏ ra. Bên còn lại đặt vấn đề về sự minh bạch trong chính sách của quán, đặc biệt là việc thông báo phụ thu không rõ ràng ngay từ đầu.

Phía đại diện quán café cũng cho biết, việc quán đăng tải lên mạng xã hội chỉ với mục đích là tham khảo thêm ý kiến từ cộng đồng mạng về vụ việc, chứ không nhằm mục đích công kích cá nhân.

Thực tế, câu chuyện này không chỉ dừng lại ở một vụ việc cá biệt mà còn phản ánh mâu thuẫn ngày càng phổ biến giữa thói quen “ngồi cà phê làm việc trong nhiều giờ” của một bộ phận khách hàng và bài toán vận hành, tối ưu doanh thu của các quán cà phê.

Điểm mấu chốt của tranh cãi không nằm ở con số “10 tiếng” hay “1 ly nước”, mà ở cách hai bên ứng xử. Khi khách hàng sử dụng không gian vượt quá mức thông thường, và khi quán không thiết lập rõ ràng quy định ngay từ đầu, xung đột là điều khó tránh khỏi.