Mối quan hệ giữa thu nhập và kinh nghiệm: Sự cố gắng sẽ trả lương cho bạn

HHTO - Nỗi trăn trở về mức lương "dậm chân tại chỗ" sau nhiều đi làm khiến người trẻ mất dần động lực. Mỗi ngày, họ vẫn đang làm tốt công việc nhưng cần thêm yếu tố nào để nâng cấp khoản thù lao?

Mới đây, một bài chia sẻ trên mạng xã hội Threads thu hút gần 1 triệu lượt quan tâm khi bày tỏ nỗi lòng về "áp lực gia tăng thu nhập, nợ nần, áp lực đồng trang lứa và kỳ vọng của bản thân". Những câu hỏi như "Làm ngành gì?", "Làm bao nhiêu công việc cùng một lúc?", "Sắp xếp thời gian và giải quyết trách nhiệm công việc như thế nào?", "Mất bao lâu để đạt mức lương trên 50 triệu đồng",... luôn hiện ra vì bạn bị mắc kẹt ở một mức lương suốt 3 năm.

Nhiều người đồng tình rằng lương cao luôn đi kèm trách nhiệm nặng, không tránh khỏi áp lực và bạn có thể sẽ mất 5 - 10 năm để nhận về con số gấp 5 lần mức lương trung bình. Song, để có thể vượt qua áp lực, tiến tới thành công, đây là một bài toán đòi hỏi phải trải qua nhiều bước.

Lý thuyết bốn lò lửa - The 4 Burners theory chỉ ra bốn yếu tố quan trọng của cuộc sống gồm bạn bè, sức khỏe, công việc, gia đình. Theo lý thuyết, để thành công bạn cần tắt đi một bếp lò và để thật sự thành công, bạn cần phải tắt đi 2 bếp lò. Sẽ hiếm có ai có thể duy trì cả bốn ngọn lửa cùng cháy rực rỡ, bởi quỹ thời gian và sức lực của mỗi người có hạn. Do đó, một cách dễ đạt được mục tiêu là tùy vào từng giai đoạn phát triển, mỗi người sẽ dành sự ưu tiên giữ ngọn lửa này cháy mạnh và giảm nhiệt ngọn lửa kia, thậm chí cho tắt hẳn.

Lý thuyết này được nhiều người đồng tình và áp dụng. Họ cho rằng nếu muốn tận tâm cho công việc, đạt KPI thì phải xác định hy sinh mối quan hệ bạn bè để dành thời gian giao lưu học hỏi từ người trong ngành để tích lũy thêm kinh nghiệm. Bên cạnh đó, nhiều người từng "nằm gai nếm mật" cũng chia sẻ lại bí quyết mở "rộng đường công danh, gia tăng đường tiền tài":

- Đầu tư vào chuyên môn, đạo đức hành nghề. Hãy đi sâu vào một lĩnh vực mà bạn giỏi nhất và làm việc cho một công ty lớn. Nên làm một công việc đúng sở trường thay vì làm nhiều việc nhưng đó chỉ sử dụng các kỹ năng cơ bản, mang lại thu nhập "ăn liền", khó phát triển đường dài. Dẫu vậy, nếu có thể cân đối thời gian tìm một công việc tay trái gần ngành hoặc theo đam mê, nó sẽ giúp thu nhập "nhỉnh" hơn.

- Luôn duy trì khả năng tự học, cập nhật kiến thức, kỹ năng mềm, nắm bắt công nghệ, xem AI là công cụ hỗ trợ, không phải rào cản phát triển và khẳng định năng lực bản thân. Đứng trước bối cảnh hội nhập, nếu không biết ngoại ngữ hoặc không ứng dụng được vào công việc thì rất khó để nâng cao mức lương cứng.

- Người giỏi nhất không phải là người siêng năng nhất mà là người tối ưu được quy trình làm việc, rút ngắn thời gian nhưng vẫn đem lại hiệu quả cao. Thay đổi cách nhìn về thước đo kết quả công việc (KPI): KPI càng cao thì bạn phát triển càng mạnh, đừng quá lo KPI đè bẹp mình, hãy tìm cách để mình "xử đẹp" nó - áp lực tạo kim cương. Từ cơ sở đó mà định vị giá trị bản thân, chứng minh năng lực với công ty, tiến tới thỏa thuận mức lương theo mong muốn. "Nhảy việc" hay ở lại công ty đều không quan trọng bằng việc luôn nỗ lực kể cả khi sếp không đòi hỏi gì. Sự cố gắng của bạn sẽ trả lương cho bạn!

- Để thăng tiến cần sự nhẫn nại, chịu khó, không tham gia bè phái. Hiểu và tin vào tầm nhìn của lãnh đạo công ty, làm đúng chức trách, hành động theo mục tiêu cốt lõi của công ty.

Mặt khác, công việc và mức lương sẽ bị chi phối bởi nhiều ý tố nên không có thước đo chính xác để mang ra so sánh. Từng người sẽ gắn với năng lực, lĩnh vực/yêu cầu/khối lượng công việc, quy mô công ty, nhu cầu thị trường, mục tiêu ngắn/dài hạn, mức độ chấp nhận đánh đổi giữa đời sống cá nhân và công việc,... khác nhau.

Với yếu tố chủ quan, mỗi người có định nghĩa thành công khác nhau: "Nhiều lúc mình tự hỏi sao mà nhiều người kiếm tiền giỏi thế. Nhưng thôi, biết đủ là hạnh phúc. Mình vẫn đang "học" trên chính trải nghiệm của mình".

Vì vậy, dù bạn theo đuổi mục tiêu lương cao - chức rộng, hay bạn chọn cân bằng 4 bếp lửa cùng cháy liu riu đều đáng trân trọng, miễn sao bạn luôn phấn đấu, cố gắng vì đích đến của mình.