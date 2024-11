Điều khoản check-in concert "Say Hi" D-3 khiến fan dặn nhau tuyệt đối không mua vé pass

HHT - Ngoài rủi ro bị lừa đảo, việc mua lại vé pass đi concert Anh Trai "Say Hi" D-3 tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội trước khi check-in là không thể thực hiện dựa theo một điều khoản của nhà tổ chức.

Một ngày sau khi concert Anh Trai "Say Hi" D-3 tại Hà Nội chính thức mở bán vé, rất nhiều khán giả không mua được vé qua kênh chính thức vẫn đang tìm kiếm mọi cơ hội có thể để không bỏ lỡ sự kiện. Điều đó đẩy nhu cầu mua lại vé pass lên cao, bất chấp nhiều người đã chia sẻ việc mình là nạn nhân bị lừa đảo khi mua lại vé từ các tài khoản mạng xã hội.

Cộng đồng người hâm mộ của Anh Trai "Say Hi" chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cũng như thông tin cần lưu ý trước khi tìm kiếm mua vé pass. Một trong những lưu ý quan trọng nhất đến từ quy định của đơn vị tổ chức concert Anh Trai "Say Hi" về quy trình đổi vé.

Thông qua giao dịch trên Ticketbox, một tài khoản có thể mua nhiều vé ở nhiều hạng vé khác nhau bằng cách mở nhiều tài khoản, mỗi giao dịch tối đa 10 vé. Điểm mấu chốt ở đây chính là quá trình đổi từ vé điện tử sang vòng tay để có thể vào khuôn viên concert.

Theo thông tin công khai trong quy định của concert Anh Trai "Say Hi", khi tiến hành đổi vòng tay tham dự, người mua vé phải đổi tất cả các vé có trong đơn hàng đã giao dịch. Ví dụ, bạn A. dùng tài khoản để giao dịch 10 vé và sẽ nhận được 10 mã vé điện tử. Tại thời điểm check-in, bạn A. bắt buộc phải đổi hết tất cả vòng tay cho 10 vé.

BTC nhấn mạnh không cho phép đổi riêng lẻ từng mã vé đơn hàng. Tóm lại, một đơn hàng chỉ đổi vòng tay một lần và phải đổi hết cho tất cả vé trong đơn hàng đó. Nếu khán giả nào đặt vé chung với bạn bè trong một đơn hàng, thì đại diện một bạn có thể đổi hết các vé thành vòng tay rồi phát lại cho bạn bè sau đó.

Thông tin này vô cùng quan trọng, khiến cho việc mua lại vé pass từ phe vé hay người lạ trước khi concert diễn ra không khả thi. Bởi lẽ, các thành phần phe vé thường mở nhiều tài khoản, giao dịch nhiều đơn hàng với số lượng vé lớn rồi tách các mã vé lẻ bán cho những người có nhu cầu mua. Tương tự là trường hợp những người mua dư vé, bán lại bớt cho những người khác. Như vậy, kể cả khi khán giả mang mã vé hợp lệ - được tách ra từ một đơn hàng nhiều vé - tới đổi sang vòng tay sẽ bị từ chối.

Giả dụ nếu bạn B. mua 1 vé nằm trong đơn hàng 10 vé thì bạn B. sẽ không thể đổi mã vé của riêng mình sang vòng tay check-in. Trong trường hợp này, bạn B. phải liên lạc cho chủ đơn hàng, yêu cầu người này đổi vé rồi đưa lại cho mình. Tuy nhiên, rõ ràng nguy cơ "phe vé" phủi tay hoặc người bán lại vé không thể có mặt để đổi vé chắc chắn sẽ xảy ra.

Bên cạnh đó, một số khán giả từng đi concert Anh Trai "Say Hi" tại TP.HCM cho biết, ngoài quy định đổi tất cả vé trong cùng một đơn hàng đồng thời, từng người nhận vòng tay còn phải có mặt để quét Nhận diện khuôn mặt. Quy trình quét Nhận diện khuôn mặt khi check-in từng được BTC đăng trên fanpage 2 ngày trước khi concert D-2 diễn ra. Như vậy, rất khó để thực hiện giao dịch pass vé trước thời điểm check-in.

Một số fan tỏ ra khá hài lòng với quy định này khi nó hạn chế các thành phần phe vé, "mua đi bán lại" số lượng lớn nâng giá, thậm chí lừa gạt những người thực sự có nhu cầu không thể mua được vé. Thông tin về quy định này đang được chia sẻ rộng rãi để những ai chưa có vé nắm được, không "mất tiền oan".

Hiện tại Ban tổ chức concert Anh Trai "Say Hi" D-3 vẫn chưa chính thức thông báo hết vé khiến nhiều khán giả vẫn hy vọng nhà tổ chức sẽ bằng cách nào đó phát hành thêm vé.