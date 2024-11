Mai là ngày đầu của tiết Lập Đông năm 2024, thời tiết có gì thay đổi?

HHT - Ngày Lập Đông đánh dấu sự bắt đầu của mùa Đông, khi những đợt gió lạnh dần dần xâm nhập và nhiệt độ bắt đầu giảm xuống rõ rệt. Tiết Lập Đông 2024 bắt đầu từ ngày 7/11 (Dương lịch) sẽ kết thúc vào ngày 21/11, trước khi tiết Tiểu tuyết bắt đầu.

Tiết Lập Đông - một trong 24 tiết khí của năm, đại diện cho thời điểm tiết trời bắt đầu chuyển sang mùa Đông. Đây là thời điểm đánh dấu những thay đổi của thời tiết. Trong năm 2024, tiết Lập Đông bắt đầu vào thứ Năm ngày 7/11/2024 Dương lịch (tức ngày 7/10 Âm lịch) và kết thúc vào ngày 21/11/2024 Dương lịch (tức ngày 21/10 Âm lịch).

Ngày Lập Đông là ngày đầu tiên của tiết khí cùng tên này. Như vậy, ngày Lập Đông năm 2024 rơi vào 7/11/2024 Dương lịch. Khi tiết Lập Đông đến, Mặt trời sẽ ở mức 225 độ. Bán cầu phía Nam nghiêng về phía Mặt trời nhiều hơn nên nhận được nhiều ánh sáng và bức xạ hơn. Ngược lại, bán cầu phía Bắc sẽ nhận được rất ít nhiệt và giờ ban ngày rất ngắn.

Tiết khí này đánh dấu sự chuyển giao mạnh mẽ từ thời tiết mùa Thu mát mẻ sang mùa Đông rét buốt ở nửa bán cầu Bắc. Lúc này, nhiệt độ giảm sâu, ánh sáng mặt trời yếu ớt, và bầu trời thường xuyên u ám, nhiều mây. Về mặt sức khỏe, ngày Lập Đông nhắc nhở con người cần chú ý đến việc giữ ấm cơ thể, đặc biệt là đối với người già và trẻ nhỏ.

Về thời tiết ngày 7/11, khu vực Hà Nội và Bắc Bộ khá lạnh vào buổi sáng sớm, sau đó nhiệt độ tăng dần và chuyển mát. Nhiệt độ cao nhất ở Thủ đô Hà Nội và các thành phố Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên Phủ 24 - 28 độ C, trời nhiều mây. Nhiệt độ thấp nhất vào đêm và về sáng là 18-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Ngày 7/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to. Khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50 - 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/6h). Từ đêm 7/11, mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ dự báo sẽ có mưa dông trong ngày 7/11, mưa lớn dễ đi kèm lốc, sét, gió giật mạnh. Riêng Tây Nguyên đề phòng sạt lở đất cục bộ. Dự báo mưa sẽ xảy ra từ 2 - 3h chiều trở đi, còn trước đó trời vẫn có nắng. Nhiệt độ cao nhất các thành phố Kon Tum, Pleiku, Gia Lai, Gia Nghĩa 29 - 30 độ C, trời mát. TP.HCM, Cần Thơ và nhiều nơi khác của Nam Bộ nóng hơn, 32 - 34 độ C.