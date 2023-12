Điều tập cuối “Hương Tình Yêu” chưa kể: Kết thúc của nam chính rất buồn và day dứt

HHT - Tập đặc biệt của “Hương Tình Yêu” vừa ra mắt gần đây khiến các fan một lần nữa xôn xao và bàn tán về siêu phẩm boylove xứ Chùa vàng.

Mới đây, tập đặc biệt của siêu phẩm boylove Thái Lan Hương Tình Yêu (I Feel You Linger In The Air) đã ra mắt khán giả xứ Chùa vàng khiến các fan rất phấn khích. Trước đó, khán giả Thái Lan và một số nước châu Á - trong đó có Việt Nam, đã được theo dõi 12 tập phim Hương Tình Yêu trên nền tảng Youku.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Violet Rain, Hương Tình Yêu kể về kiến trúc sư trẻ tên Jom (Nonkul), đang tu sửa một căn nhà cổ ở Chiang Mai thì chẳng may gặp tai nạn rớt xuống sông. Khi lên khỏi mặt nước, Jom thấy mình đã xuyên không về năm 1920.

Ở lại đây, Jom làm thư đồng cho Khun Yai (Bright Rapheephong), con trai một nhà quý tộc Thái Lan thời đó. Cả hai đã nảy sinh tình cảm và có quãng thời gian ngọt ngào bên nhau. Trong tập cuối Hương Tình Yêu, Jom bị lực hút của dòng thời gian cuốn lấy, phải chia xa Khun Yai.

Trở về thời hiện đại, khi ở trong căn nhà cả hai đã từng sống, Jom bỗng thấy Khun Yai xuất hiện và cả hai ôm chầm lấy nhau. Thực tế, đó là kiếp sau của Khun Yai nhưng còn giữ được ký ức kiếp trước.

Trong tập đặc biệt vừa ra mắt, bối cảnh lúc này Jom vẫn chưa đoàn tụ với Khun Yai. Trong nỗi nhớ nhung người yêu, Jom đã gửi một nguyện vọng với ngôi sao băng và phép màu đã xảy ra. Khun Yai ngược dòng thời gian đến hiện tại để gặp Jom. Lần này, đến lượt Jom giúp Khun Yai hòa nhập với nhịp sống thời hiện đại, cùng nhau tạo nên những kỷ niệm ngọt ngào mới.

Những ai đã đọc tiểu thuyết Hương Tình Yêu đều biết tập đặc biệt của phim hoàn toàn là sáng tạo mới chứ không có trong nguyên tác gốc. Trong tiểu thuyết, Khun Yai của năm 1920 không thể xuyên không để gặp Jom dù có nhung nhớ và mong ngóng đến đâu.

Trong tiểu thuyết, sau khi cả hai chia xa, Jom lại tiếp tục xuyên không đến năm 1767, gặp gỡ Tổng binh Yai - kiếp trước của Khun Yai. Sau đó nữa, Jom lại phải chia tay Tổng binh Yai, trở về hiện tại và gặp được Kanthorn - kiếp sau của Khun Yai. Bản phim truyền hình hiện tại chưa đề cập đến phần truyện của Tổng binh Yai.

Theo nguyên tác, sau khi Jom rời đi, Khun Yai đã đau khổ đến mức thất thần. Về sau, nhớ lời hứa với Jom nên Khun Yai mới vực dậy tinh thần, đi du học rồi trở về. Khun Yai giữ gìn mọi thứ, từ những bức tranh Jom vẽ đến căn nhà nhỏ cả hai đã từng sống ở Chiang Mai. Anh còn dặn dò con cháu đời sau cũng phải giữ gìn chúng, cho đến tận thời đại Jom được sinh ra.

Dù được rất nhiều người theo đuổi nhưng Khun Yai không để ý đến ai, như thể anh đã trao trái tim cho một ai đó và không bao giờ lấy lại. Dần dần những người theo đuổi Khun Yai phải chán nản bỏ cuộc, bởi họ cảm thấy như thể mình đang cạnh tranh với một bóng ma, không biết là ai nhưng rõ ràng hiện hữu trong lòng Khun Yai.

Chỉ một lần duy nhất, Khun Yai được nhìn thấy Jom khi hai dòng thời gian giao nhau, nhưng cũng chỉ là bóng lưng Jom ẩn hiện trong làn sương mù. Khun Yai cất tiếng gọi, nhưng Jom không quay lại. Khun Yai đuổi theo, nhưng làn sương biến mất và người anh nhớ thương cũng biến mất. Dù vậy, khoảnh khắc đó đã gieo cho Khun Yai hy vọng.

Cuối cùng, Khun Yai không kết hôn, cũng không sinh con, cứ thế một mình đi hết cuộc đời với nỗi nhớ mong và niềm hy vọng. Rằng anh sẽ được gặp lại Jom, dù không biết thời khắc đó là lúc nào, có thể tháng sau, năm sau, hay thậm chí là đến tận kiếp sau.