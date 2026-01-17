Đình Bắc nhắn nhủ đồng đội sau chiến thắng U23 UAE, AFC nhắc về kỷ niệm ngọt ngào

HHTO - Chiến thắng nghẹt thở của U23 Việt Nam trước U23 UAE tại vòng Tứ kết U23 châu Á 2026 sau hai hiệp phụ không chỉ gây tiếng vang lớn trên sân cỏ, mà còn tạo nên làn sóng cảm xúc mạnh mẽ trên mạng xã hội, từ chính các cầu thủ cho đến Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Ngay sau chiến thắng đầy kịch tính trước U23 UAE tại vòng Tứ kết U23 châu Á 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã đăng tải hình ảnh ăn mừng cùng đồng đội kèm dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: “Vững vàng bước tiếp anh em ơi!”.

Lời nhắn nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác và bình luận, thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm hướng về chặng đường phía trước của U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay.

Hình ảnh Đình Bắc ăn mừng bàn thắng giữa sân, bên cạnh những đồng đội đang lao tới chia vui, trở thành biểu tượng cho chiến thắng giàu bản lĩnh của đội bóng áo đỏ sau 120 phút thi đấu căng thẳng. Không chỉ là niềm vui chiến thắng, thông điệp của Đình Bắc còn được xem như lời khích lệ tinh thần trước thềm vòng bán kết đầy thử thách.

Đáng chú ý, trang chính thức của AFC Asian Cup cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới chiến thắng của U23 Việt Nam. Trên mạng xã hội, AFC đăng tải loạt hình ảnh ăn mừng của các cầu thủ Việt Nam kèm dòng chú thích: “Tái hiện Thường Châu tuyết trắng!!”, gợi lại ký ức ngọt ngào tại giải U23 châu Á 2018 - nơi U23 Việt Nam từng làm nên hành trình lịch sử vào tới trận Chung kết.

Cách ví von đầy cảm xúc của AFC nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ châu Á. Nhiều CĐV cho rằng tinh thần thi đấu kiên cường, không bỏ cuộc của U23 Việt Nam ở trận gặp U23 UAE mang nhiều nét tương đồng với thế hệ Thường Châu năm nào - lặng lẽ, bền bỉ nhưng vô cùng bản lĩnh.

Sự cộng hưởng giữa lời nhắn của cầu thủ trên sân và sự ghi nhận từ AFC cho thấy hình ảnh U23 Việt Nam đang để lại dấu ấn đậm nét tại U23 châu Á 2026. Không chỉ giành quyền vào bán kết, đội bóng áo đỏ còn tiếp tục khơi dậy niềm tin và cảm xúc đặc biệt trong lòng người hâm mộ, cả trong nước lẫn quốc tế.