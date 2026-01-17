Fan quốc tế thán phục trước chiến thắng của U23 Việt Nam tại Tứ kết U23 châu Á

HHTO - Chiến thắng ấn tượng của U23 Việt Nam tại vòng tứ kết U23 châu Á 2026 không chỉ mang ý nghĩa về mặt chuyên môn mà còn tạo nên làn sóng ngưỡng mộ từ người hâm mộ quốc tế.

Trong trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE, cả hai đội đã tạo nên thế trận giằng co ngay từ những phút đầu. Đại diện Tây Á với ưu thế thể hình, sức mạnh và kinh nghiệm liên tục gây sức ép, trong khi U23 Việt Nam lựa chọn lối chơi chặt chẽ, kỷ luật, ưu tiên sự an toàn nơi hàng phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công. Sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội không thể phân định thắng bại với tỉ số 2-2, buộc trận đấu phải bước vào hai hiệp phụ.

Lê Phát, Đình Bắc và Minh Phúc là 3 cầu thủ ghi 3 bàn thắng cho U23 Việt Nam trong trận Tứ kết gặp U23 UAE. (Ảnh: VFF)

Ở 30 phút hiệp phụ, thử thách về thể lực và tâm lý được đẩy lên cao nhất. Tuy nhiên, U23 Việt Nam vẫn duy trì được sự tập trung, tổ chức đội hình hợp lý và không để lộ nhiều khoảng trống trước sức ép không ngừng từ U23 UAE.

Khoảnh khắc quyết định đến khi các cầu thủ áo đỏ tận dụng thành công một tình huống cố định, ghi bàn thắng quý giá để định đoạt trận đấu, khép lại chiến thắng nghẹt thở với tỉ số 3-2 sau 120 phút thi đấu chính thức.

Ngay sau trận đấu, mạng xã hội châu Á tràn ngập những bình luận khen ngợi dành cho U23 Việt Nam. Một cổ động viên đến từ Nhật Bản viết: “U23 Việt Nam phòng ngự quá kỷ luật. Đá đủ 120 phút mà vẫn giữ được đội hình, điều này không hề dễ dàng”.

CĐV châu Á đặc biệt chú ý đến cầu thủ Đình Bắc. (Ảnh: Tuan Huu Pham)

Nhiều cổ động viên khu vực Trung Đông cũng dành sự tôn trọng cho đối thủ đã đánh bại U23 UAE. Một bình luận được chia sẻ rộng rãi cho biết: “U23 UAE mạnh hơn về thể hình, nhưng U23 Việt Nam mạnh hơn về ý chí và sự gắn kết”.

Tại Đông Nam Á, chiến thắng của U23 Việt Nam nhận được sự quan tâm lớn. Một cổ động viên Indonesia bình luận: “Việt Nam đang là niềm tự hào của bóng đá Đông Nam Á. Họ chứng minh rằng các đội trong khu vực hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng ở châu lục”. Trong khi đó, một người hâm mộ Thái Lan chia sẻ: “Không phải ngẫu nhiên mà Việt Nam luôn tiến sâu ở các giải trẻ châu Á. Họ chơi rất bản lĩnh".

Giới chuyên môn đánh giá, màn trình diễn trước U23 UAE là minh chứng rõ ràng cho bản lĩnh thi đấu của U23 Việt Nam ở những trận cầu lớn. Không chỉ phòng ngự kiên cường, đội bóng còn cho thấy khả năng thích nghi, phân phối sức hợp lý trong suốt 120 phút - yếu tố then chốt giúp họ giành quyền vào bán kết U23 châu Á 2026.

Với chiến thắng đầy cảm xúc trước U23 UAE, U23 Việt Nam không chỉ tiến thêm một bước quan trọng trên hành trình chinh phục giải đấu, mà còn tiếp tục nâng cao vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.