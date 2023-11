Doãn Hải My diện ba bộ váy cưới trong ngày trọng đại, mẫu nào được khen nhiều nhất?

HHT - Cô dâu Doãn Hải My đã thay đổi tạo hình liên tục trong hôn lễ ở Hà Nội. Vậy bộ váy cưới nào của bà xã cầu thủ Đoàn Văn Hậu gây ấn tượng mạnh nhất?

Khi cùng Đoàn Văn Hậu đón chào khách mời tới dự hôn lễ, Doãn Hải My chọn một bộ váy quây dáng đuôi cá với phần đuôi váy xếp từ hàng trăm lớp voan bồng bềnh như một đám mây.

Tạo hình của Doãn Hải My cũng rất đơn giản khi chỉ buộc tóc nửa đầu và cài khăn voan. Thế nhưng, khán giả vẫn phải xuýt xoa khen ngợi nhan sắc thanh thuần trong veo của "cô dâu tháng 11".

Chỉ có điều thiết kế đuôi cá khiến Doãn Hải My hơi khó di chuyển, và thân váy với những đường xếp nếp đã không khoe được vòng eo nhỏ xíu nổi tiếng của cô dâu.

Đến khi chính thức làm lễ, Doãn Hải My thay sang bộ váy khác cầu kỳ, ấn tượng hơn. Thiết kế dài tay với lớp ren bên ngoài giúp cô dâu nhìn rất thanh lịch, sang trọng mà vẫn đủ ấn tượng trên sân khấu.

Chắc hẳn Doãn Hải My không thích những bộ váy đính kết pha lê lấp lánh mà ưa chuộng váy cưới ren hoặc đính hoa tinh tế, nhẹ nhàng mà vẫn đảm bảo độ lộng lẫy cho cô dâu.

Thêm một điểm ấn tượng của Doãn Hải My trong tạo hình này là voan đội đầu được làm vô cùng cầu kỳ với hàng chục bông hoa vải kết thành chùm. Chi tiết này giúp Doãn Hải My nhìn khác biệt so với các cô dâu khác thường đội vương miện.

Khi tới các bàn tiệc để cám ơn khách mời, bà xã của Đoàn Văn Hậu đổi sang mẫu váy nhẹ nhàng, ngọt ngào hơn. Theo như nhà thiết kế đã thực hiện váy cưới cho Doãn Hải My trong hôn lễ thì bộ váy này được lấy cảm hứng từ hoa linh lan, loài hoa mà Doãn Hải My rất yêu thích.

Bộ váy dáng chữ A bồng bềnh tôn lên vóc dáng thanh mảnh của cô dâu, lớp voan đính kết những bông hoa linh lan xinh xắn rất phù hợp với nhan sắc yêu kiều của Doãn Hải My.