Dương Domic chung khung hình với cựu thành viên TREASURE, sắp có hit mới?

HHT - Dương Domic bất ngờ xuất hiện cùng Bang Yedam - cựu thành viên TREASURE, làm rộ tin đồn về màn kết hợp giữa hai nghệ sĩ.

Sau thành công tại Anh Trai "Say Hi", Dương Domic dần định vị mình trên bản đồ âm nhạc. Không chỉ năng nổ tham gia các sự kiện âm nhạc lớn nhỏ, "tân binh khủng long" này còn khẳng định thực lực "không phải dạng vừa" qua EP Dữ Liệu Quý gây bão nhiều bảng xếp hạng. Từ đà phát triển đó, mỹ nam tiếp tục úp mở về dự án âm nhạc tiếp theo.

Mới đây, một bức ảnh chụp nam ca sĩ và một nghệ sĩ Hàn Quốc nổi tiếng gây chú ý. Trong khung hình, Bang Yedam - cựu thành viên TREASURE đứng cạnh Dương Domic và có những khoảnh khắc cười nói, trao đổi thân thiết.

Đặc biệt, các bức ảnh được chụp trong không gian phòng thu âm, điều này đã làm những "thám tử mạng" dấy lên nghi vấn: Phải chăng đã có một màn hợp tác giữa hai nghệ sĩ châu Á này?

Bang Yedam là một nghệ sĩ Hàn Quốc "đa-zi-năng" và được biết đến rộng rãi khi hoạt động trong nhóm TREASURE. Không chỉ là ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công, anh còn là một nhà sản xuất âm nhạc tài năng và góp mặt trong những bản phối ấn tượng như: Miss You, Only One, Wayo,...

Từng là một thực tập sinh xuất sắc của YG Entertainment suốt 7 năm, Bang Yedam ra mắt với vai trò main vocal của nhóm TREASURE thông qua chương trình sống còn YG Treasure Box. Tuy nhiên, sau đó với định hướng cá nhân khác biệt, anh quyết định rời nhóm và theo đuổi sự nghiệp solo cho đến hiện tại.

Không dừng lại ở thị trường K-Pop, "ông hoàng nhạc OST" còn từng khiến fan Việt thích thú khi thể hiện ca khúc Có Hẹn Với Thanh Xuân trong một chuyến lưu diễn. Nếu tin đồn về màn hợp tác giữa Dương Domic và Bang Yedam là sự thật, đây có thể trở thành một cú nổ lớn và được ví như một màn "song kiếm hợp bích" giữa hai "chuyên gia tạo hit".