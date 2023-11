Đoàn Văn Hậu đi siêu xe 50 tỷ đến hỏi cưới Doãn Hải My, "visual" dàn bê tráp gây chú ý

HHT - Đoàn Văn Hậu trong trang phục áo dài, đi chiếc siêu xe Rolls-Royce Phantom màu trắng để đón cô dâu. Biển số xe được dán chữ "Just Married" là nhận diện của đoàn đón dâu hôm nay 11/11.

Được biết, hàng xóm của gia đình Hải My rất mến Đoàn Văn Hậu. Có người kể, từ lúc My và Hậu yêu nhau mà còn chưa công khai, hàng xóm đều biết vì hai cháu thường xuyên về đây, gặp ai cũng chào hỏi lễ phép. Người hàng xóm cho biết thêm, Văn Hậu ngoài đời cao ráo, đẹp trai và rất ngoan. Mỗi lần đỗ xe nhờ, chàng hậu vệ đều thưa gửi tử tế. Hàng xóm còn hay trêu ông ngoại My là: "Cháu rể đẹp trai thế”.

Xuất thân là thiếu nữ Hà Nội, có nhà ở trên phố trung tâm quận Ba Đình nên rạp nhà cô dâu dựng ngay mặt phố, dài khoảng 3 số nhà, bên ngoài in dòng chữ nổi bật: “Lễ ăn hỏi Hải My - Văn Hậu 11/11/2023”. Hôm nay, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My sẽ tổ chức đám hỏi ở nhà gái tại Hà Nội. Sau đó nhà trai sẽ rước dâu và tổ chức đám cưới ở Thái Bình. Đến ngày 26/11, cặp đôi tiếp tục làm tiệc cưới ở Hà Nội.

Trước đó, với sự hỗ trợ của CLB Công an Hà Nội, Đoàn Văn Hậu đã bay sang Singapore để tiến hành kiểm tra chấn thương lần 1. Theo chẩn đoán, chấn thương viêm điểm bám gân gót chân của Văn Hậu sẽ mất từ 3-6 tháng để có thể bình phục hoàn toàn. Được biết, Văn Hậu mới trở về Việt Nam cách đây 1 ngày, để kịp cho sự kiện lớn trong đời. Sau ngày 26/11, khi đám cưới tại Hà Nội khép lại, Văn Hậu sẽ xa vợ một thời gian để sang Singapore tiến hành điều trị chấn thương.

Theo đó, phía nhà trai đã chi cả tỉ đồng trang trí hoa tươi nhập khẩu cho đám cưới diễn ra vào hôm nay, 11/11 tại quê nhà Thái Bình. Hoa được đích thân Văn Hậu và Hải My cùng lựa chọn, đặt tại Hà Nội rồi chuyển về Thái Bình trong sáng 10/11. Cứ khoảng 1 tiếng đồng hồ, nhân viên trang trí lại tưới nước để hoa giữ được độ tươi.

Ngoài hoa được nhập khẩu từ nước ngoài, những bông Cẩm Tú Cầu được chuyển từ Đà Lạt ra Hà Nội, sau đó được trang trí tại rạp cưới của Văn Hậu - Hải My. Văn Hậu chọn sân bóng của làng làm nơi tổ chức đám cưới. Nơi đây có không gian rộng và gắn liền với tuổi thơ "ăn bóng đá, ngủ bóng đá" của cầu thủ sinh năm 1999.

Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My quen nhau từ năm 2020. Tuy nhiên, tới tháng 8/2022, cả hai mới quyết định công khai mối quan hệ. Đoàn Văn Hậu (SN 1999, quê Thái Bình) được đánh giá là một trong những nhân tố chủ lực của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Nửa kia của anh từng lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Doãn Hải My (SN 2001, Hà Nội) gây ấn tượng với khả năng nói tiếng Anh trôi chảy, có năng khiếu đàn piano, hát. Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội vào tháng 4, cô làm người mẫu thời trang, đồng thời kinh doanh cửa hàng mỹ phẩm. Người đẹp 22 tuổi cho biết, cô sẽ học tiếp để trở thành luật sư. Doãn Hải My luôn đồng hành cùng bạn trai trong những trận đấu và các sự kiện thể thao. Mối quan hệ của cả hai nhận được sự ủng hộ từ công chúng.