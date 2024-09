Đoàn viên hỗ trợ sơ tán người dân tránh bão số 3, khắc phục hậu quả sau cơn dông lốc

HHT - Sơ tán người dân đến nơi tránh trú bão an toàn là ưu tiên hàng đầu của chính quyền các địa phương. Các đoàn viên thanh niên đã xung phong tham gia hỗ trợ người dân di chuyển an toàn, nhanh chóng đến nơi tránh bão.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 (Yagi), các đơn vị Đoàn nhanh chóng huy động đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện, triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân, chủ động phòng chống bão nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra. Thực hiện khắc phục thiệt hại sau cơn giông lốc do ảnh hưởng của bão Yagi, Đoàn thanh niên xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) tổ chức hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt bị gió lốc thổi tốc mái.

Các đoàn viên thanh niên tại đơn vị xã Hưng Đạo phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa phương nhanh chóng triển khai, thực hiện các phần việc cụ thể, thiết thực như tham gia hỗ trợ tìm nhặt mái tôn; sửa chữa, tu sửa nhà ở cho hộ dân; vận chuyển đồ đạc, thóc lúa đến nơi an toàn, v.v... Đây là hoạt động có ý nghĩa, kịp thời và thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong việc hỗ trợ nhân dân ứng phó với hậu quả mà cơn bão số 3 gây ra.

Đoàn viên thanh niên phối hợp với lực lượng chức năng tham gia vận động, tuyên truyền người dân nhanh chóng di chuyển đến nơi tránh trú bão an toàn; vận động nhân dân không chủ quan lơ là, mất cảnh giác; tích cực và chủ động phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện các phương án phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.

Vừa qua, đoàn phường Ngọc Sơn, quận Kiến An (Hải Phòng) tổ chức ra quân, hỗ trợ người dân di chuyển và vận chuyển đồ đạc đến nơi tránh trú bão. Các đoàn viên thanh niên đã tích cực vận động nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nơi ở không đảm bảo an toàn và gia đình có người cao tuổi nhanh chóng di dời đến nơi trú ẩn an toàn để tránh bão.

Đây là hoạt động kịp thời, nhanh chóng, đảm bảo an toàn cho người dân khi bão đổ bộ về đất liền, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và về của cho nhân dân. Qua đó phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên.