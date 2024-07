Đoàn viên hướng về cội nguồn lịch sử, tham gia chuỗi hoạt động đền ơn đáp nghĩa

HHT - Nằm trong chuỗi hoạt động của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2024 và hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày Thương Binh Liệt Sỹ (27/7), đoàn viên thanh niên sôi nổi tham gia hoạt động thăm hỏi, chăm sóc, đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình có công cách mạng tại nhiều địa phương trên cả nước.

Hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương Binh Liệt Sỹ 27/7 và Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (CAND) 19/8, Ban Thanh niên Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an huyện Đà Bắc cùng Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

Theo đó, các chiến sĩ tình nguyện phối hợp với sinh viên của Học viện An ninh Nhân dân tham gia hỗ trợ sửa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nượng, trú tại xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc là thân nhân của Liệt sỹ CAND Nguyễn Văn Hảo, nguyên cán bộ Cảnh vệ CAND hy sinh năm 1953 trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Chương trình tình nguyện hè thể hiện sự sôi nổi, nhiệt huyết, phát huy tinh thần xông pha tình nguyện của tuổi trẻ Công an. Qua đó xây dựng và củng cố hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Hướng về kỷ niệm Ngày Thành lập Cựu Thanh niên xung phong và Ngày Thương Binh Liệt Sỹ, chương trình Hướng Về Cội Nguồn do Đoàn Thanh niên các cấp huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La tổ chức đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa. Các đoàn viên thanh niên đã tham gia thăm hỏi, tặng quà cho 8 Cựu Thanh niên xung phong và các gia đình có công với cách mạng.

Đây là hoạt động thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của Tuổi trẻ huyện Yên Châu, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ ngày nay.

Phát huy tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ trong việc thực hiện công tác an sinh xã hội, tuổi trẻ Bắc Ninh đã tổ chức nhiều hoạt động trao tặng mái ấm thanh niên; sơn sửa nhà cửa cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt.

Là một trong những chỉ tiêu trọng tâm của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2024, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, huy động các nguồn lực xã hội chung tay góp sức, trao tặng 03 công trình Mái ấm thanh niên trị giá 175 triệu đồng; tiến hành sơn, tu sửa 40 căn nhà cho đối tượng chính sách với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.

Từ sự chung tay, góp sức của nhiều nguồn lực, các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, đối tượng chính sách đã có được một "tổ ấm" mới, giúp xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.