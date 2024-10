Đoàn viên thanh niên Kiên Giang, Bến Tre nỗ lực chuyển đổi số, mang tiện ích tới cộng đồng

HHT - Hưởng ứng ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2024, đoàn viên thanh niên hai tỉnh Kiên Giang và Bến Tre sôi nổi tham gia tập huấn và hưởng ứng tham gia hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi số

Nhằm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2024, Huyện đoàn An Biên (Kiên Giang) đã tổ chức buổi tuyên truyền với chủ đề "Phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động" đến với đoàn viên thanh niên. Chủ đề năm nay nhấn mạnh tầm quan trọng của hạ tầng số và các ứng dụng công nghệ số như nền tảng cho sự phát triển vững chắc và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu.

Buổi tuyên truyền với nhiều nội dung bổ ích, thiết thực về chuyển đổi số như: Giới thiệu bộ nhận diện Ngày chuyển đổi số Quốc gia, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến không gian mạng, an toàn thông tin trên môi trường mạng; chủ đề “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”, nội dung Tháng tiêu dùng (tháng 10); nâng cao năng lực số, hướng dẫn kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh trên không gian mạng; hướng dẫn đoàn viên, học viên thanh niên sử dụng dịch vụ mua sắm trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến; nhận diện và phòng ngừa thông tin xấu, độc, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng;…

Cùng tham gia hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10/2024, đoàn thanh niên xã Hữu Định (Bến Tre) tổ chức phát động, kêu gọi đoàn viên hội viên thanh niên tham gia sử dụng chữ ký số, cài đặt phần mềm chăm sóc khách hàng của công ty điện lực CSKH EVN SPC để sử dụng trong hộ gia đình.

Bên cạnh đó, các đoàn viên thanh niên còn tham gia nhiều hoạt động thiết thực khác như: phát tờ rơi tuyên truyền các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt, dịch vụ công trực tuyến,... Hỗ trợ hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến; Phối hợp công chức chuyên môn tiếp tục vận động nâng chất tuyến đường không dùng tiền mặt, chợ 4.0 trên địa bàn xã.