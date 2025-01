Đoàn viên thanh niên tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết cho các gia đình chính sách

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đoàn viên thanh niên tổ chức thăm hỏi và tặng quà Tết đến các gia đình chính sách. Bên cạnh đó, các bạn trẻ còn được khơi gợi tinh thần tự hào dân tộc khi được gặp gỡ và lắng nghe những chứng nhân lịch sử kể về hành trình bảo vệ đất nước.

Tiếp tục thực hiện các hoạt động trong chương trình "Tình nguyện mùa Đông - Xuân tình nguyện 2025", vừa qua Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Việt Nam xã An Cư (Tiền Giang) phối hợp cùng sinh viên trường Đại học Văn hóa TP.HCM và Ban quản lý ấp An Thái đã tổ chức thăm hỏi và trao tặng 10 phần quà cho 10 gia đình chính sách trên địa bàn ấp An Thái.

Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự tri ân sâu sắc của tuổi trẻ đối với các thế hệ cha anh đi trước và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công đã cống hiến một phần máu xương cho độc lập tự do của dân tộc.

Phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần cùng với toàn xã hội chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, qua đó nhằm giáo dục đạo đức cách mạng, giá trị truyền thống cho thế hệ trẻ và tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, để luôn xứng đáng với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban Chấp hành Đoàn Phường 16 (quận Gò Vấp, TP.HCM) cùng chi đoàn trường Mầm non Hoàng Yến đã tổ chức hoạt động thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn phường. Hoạt động nhằm hưởng ứng chiến dịch Xuân tình nguyện 2025 - Xuân tự hào.

Những món quà nhỏ được gửi đến các gia đình có công với cách mạng như lời tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ dành cho những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước. Đặc biệt, các bạn chiến sĩ đã có dịp gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, được lắng nghe những câu chuyện chân thực, xúc động về các trận đánh oanh liệt và tinh thần quả cảm trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

Hoạt động không chỉ giúp đoàn viên, thanh niên hiểu hơn về cội nguồn lịch sử, những giá trị cao đẹp của sự hy sinh và lòng yêu nước, mà còn là cơ hội để khơi dậy tinh thần trách nhiệm, lòng tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ.