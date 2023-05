"Đọc vị" Sơn Tùng M-TP: Sẽ có lúc thấy chùn chân nhưng vẫn vượt qua mọi thử thách

HHT - Sơn Tùng M-TP - chàng trai cung Cự Giải vẫn âm thầm tỏa sáng và có màn comeback đầu tiên trong năm 2023. Bản đồ sao của nam ca sĩ sẽ góp phần "phác thảo" nên chặng đường nhiều màu sắc sắp tới.

Sơn Tùng - Chàng trai cung Cự Giải tài năng

Sinh vào ngày 5/7/1994 thuộc chòm sao Cự Giải, Sơn Tùng M-TP vốn là kiểu người gắn bó với gia đình, ngại tiếp xúc với công chúng và sống khá khép kín. Theo bản đồ chiêm tinh, nam ca sĩ là một người vô cùng nhạy cảm, mong manh nhưng lại có vỏ bọc bên ngoài khá gai góc, cứng cáp giống như chú Cua - biểu tượng của cung Cự Giải. Thực tế, ngay trong chính những bài hát của Sơn Tùng, chúng ta có thể thấy sự dịu dàng, nhẹ nhàng và đong đầy cảm xúc.

Cùng với năng lượng của Mặt Trăng, sao Thủy và sao Hỏa thuộc cung Song Tử kết hợp với ảnh hưởng của sao Kim thuộc cung Sư Tử trên bản đồ sao, tính cách của chàng trai Cự Giải này đã được pha trộn thêm sự thông minh, lanh lợi, quảng giao của Song Tử và khát khao tỏa sáng của Sư Tử.

Sự trở lại của Sơn Tùng M-TP với Making my way

Đúng 00h00 ngày 5/5/2023, Sơn Tùng M-TP cho ra mắt bản audio ca khúc Making my way trên nhiều nền tảng âm nhạc. Making my way đánh dấu màn comeback được đông đảo khán giả trông đợi không chỉ giới hạn ở thị trường trong nước mà còn ở khu vực và quốc tế.

Ngày phát hành ca khúc - 5/5/2023 cũng là thời điểm sao Thủy nghịch hành tại cung Kim Ngưu. Đồng thời, với sự kết hợp của sao Hải Vương đang hoạt động trong cung Song Ngư, tạo góc hòa hợp với Cự Giải, thúc đẩy động lực hoạt động sáng tạo của các Cự Giải lên cao nhất trong năm. Là một Cự Giải, việc chọn ra mắt MV mới trong giai đoạn này của Sơn Tùng M-TP cũng là điều dễ hiểu.

Sau 24 giờ phát hành, Making my way thu về nhiều thành tích ấn tượng. Ở mảng nhạc số, Making my way chỉ mất ít thời gian để vươn lên hạng 1 iTunes Việt Nam và Apple Music Việt Nam. Ngoài ra, bài hát cũng chiếm vị trí cao nhất tại bảng xếp hạng iTunes của Singapore, Nhật Bản và Đài Loan, xuất hiện trong top iTunes của Đức (hạng 4), Mỹ (hạng 6), Canada (hạng 6).

Sao Diêm Vương hoạt động trong cung Ma Kết đang tạo góc đối đỉnh với Mặt Trời trên bản đồ sao của Sơn Tùng M-TP. Điều này có thể mang đến cho giọng ca Chúng Ta Của Hiện Tại nhiều tham vọng phát triển sự nghiệp cũng như trong cuộc sống cá nhân.

Nam ca sĩ hứa hẹn sẽ mang lại bước ngoặt đột phá trên chặng đường sự nghiệp trong năm 2023. Trong sự nghiệp hơn 10 năm của mình, Sơn Tùng M-TP cho thấy sự thay đổi về ngoại hình, gu thời trang đến phong cách âm nhạc. Đây là những động lực thúc đẩy Sơn Tùng khẳng định vị trí của mình trong làng giải trí.

Tuy nhiên, năng lượng của sao Diêm Vương ở góc đối đỉnh cũng đồng thời mang tới những thách thức, khó khăn khá lớn, có thể khiến cho Sơn Tùng M-TP rơi vào trạng thái chùn chân, mất động lực. Dù vậy, các Sky vẫn có thể đặt niềm tin vào một Cự Giải lạc quan, tích cực và luôn hướng về tương lai phía trước.