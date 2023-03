Đọc vị xu hướng Rom-com Core: Hiện thực hóa giấc mộng "nữ chính" của Gen Z

HHT - Rom-com Core được xem như phiên bản nâng cấp của xu hướng Y2K. Giới mộ điệu thời trang giờ đây đang theo đuổi hào quang nhân vật chính từ những bộ phim hài kịch thập niên 90. Váy hai dây, quần túi hộp (cargo pant), mini skirt (chân váy ngắn)… trở thành những món đồ được Gen Z săn đón.

Những bộ phim hài kịch lãng mạn (rom-com) thập niên 90 ghi dấu ấn trong lòng khán giả bởi tiếng cười nhẹ nhàng, nội dung mang thông điệp chữa lành. Mô-típ phim thường kể về nữ chính "tóc vàng hoe" ngốc nghếch, đỏng đảnh, nhiều khiếm khuyết và cuộc gặp gỡ định mệnh với “người ấy” trong một tình huống oái oăm, cùng với kết thúc “hạnh phúc mãi mãi về sau”.

Một số nhân vật truyền cảm hứng nhiều nhất thời điểm bấy giờ là cô nàng Jenna Rink (13 Going On 30), Regina George (Mean Girls), Elle Woods (Legally Blonde), Kat Stratford (10 Things I Hate About You),...

Trào lưu Rom-com Core được hiểu đơn giản là sự “hồi sinh” mạnh mẽ của xu hướng làm đẹp, thời trang từ những năm 90s và 2000s, bắt nguồn từ những bộ phim hài lãng mạn trending tại thời điểm đó.

Pinterest, nền tảng mạng xã hội chia sẻ hình ảnh nổi tiếng dự đoán Rom-com Core sẽ “bùng nổ” trong năm 2023. Các từ khóa liên quan có lượt tìm kiếm gia tăng đột biến: #2000s girl (+235%), #cool girl aesthetic outfits (+140%), #summer outfits vintage 90s (+150%).

Trên TikTok, xu hướng hóa thân thành nữ chính những năm 90s đang bùng nổ. Hashtag #romcomcore đã thu hút hơn 68 triệu lượt tìm kiếm, #romcom cũng nhận được hơn 2,3 tỷ view.

Rom-com Core trở thành trào lưu là điều “có thể dự đoán trước”. Tiến sĩ Jessica Ford, giảng viên tại Đại học Newcastle cho biết: “Thời trang luôn có tính chu kỳ. Xu hướng grunge của thập niên 90 phản ánh văn hóa hippie từ thập niên 70 là một ví dụ. Theo tính chu kì 20 năm của thời trang, có vẻ như trào lưu Y2K đang trở lại.”

Các nhà mốt nổi tiếng cũng nhanh chóng bắt kịp xu hướng này. Những cái tên gây ấn tượng phải kể đến nhà mốt Coach, nhà thiết kế Tia Adeola hay Sergio Hudson.

Không chỉ đơn thuần là việc tái hiện lại các nhân vật trong phim, theo các chuyên gia tâm lý, xu hướng này cũng đem lại tác động tích cực đến sức khỏe tinh thần. Theo nhà tâm lý học xã hội Adam Galinsky: “Những gì bạn mặc có ảnh hưởng đến cách người khác nhìn nhận về bạn và cả cách bạn nhìn nhận bản thân.”

Chúng ta dường như được “hóa thân” thành nhân vật chính trong cuộc sống đời thường. Từ đó, bạn được truyền cảm hứng, trở thành người nắm bắt, làm chủ cuộc sống của bản thân. Để tạo ra được cái nhìn rom-com core, bạn có thể cân nhắc những món đồ tưởng chừng “rơi vào dĩ vãng” như những bộ slip dress lụa, áo quây, cardigan, quần túi hộp, kẹp tóc to bản...

Hãy xem lại các bộ phim và thử một lần hoá thân thành "nữ chính" nhé!