Đội hình mới của FIFTY FIFTY: 2 mảnh từ R U NEXT, Athena có nét giống Wonyoung

HHT - Màn giới thiệu thành viên mới của FIFTY FIFTY đang là đề tài được công chúng quan tâm. Đa số cư dân mạng đều dành lời khen cho nhan sắc và đặt kỳ vọng vào màn trở lại của Keena và các thành viên mới trong đợt "tái tạo" này của ATTRAKT.

Thời gian gần đây, thông tin Keena cùng các thành viên mới của nhóm nữ FIFTY FIFTY rục rịch trở lại đường đua âm nhạc K-Pop đang nhận được nhiều chú ý. Theo đó, giữa tháng 6/2024, phía công ty chủ quản ATTRAKT đưa ra thông báo về sự trở lại của nhóm sau 1 năm vắng bóng, đánh dấu lần tái ra mắt hậu tranh chấp với 3 thành viên cũ là Aran, Sio và Saena.

Đội hình "tái sinh" của FIFTY FIFTY gồm 5 thành viên. Trong video giới thiệu, các cô gái thể hiện khía cạnh đáng yêu, trong trẻo, thoải mái vui đùa trên cánh đồng hoa. "In tư" 4 thành viên mới Yewon, Chanelle, Hana và Athena đã được dân mạng tìm ra.

Một trong những gương mặt mới nhận được nhiều chú ý chính là Yewon. Cô nàng từng là thực tập sinh tại Source Music và tham gia chương trình sống còn R U Next? do JTBC và Belift Lab kết hợp tổ chức, nơi tạo nên ILLIT.

Son Yewon sinh năm 2005. Cô chỉ thực tập 2 - 3 tháng trước khi tham gia R U Next?. Yewon bị loại ở tập 6. Nữ idol từng là thành viên của ban nhạc từ trường cấp 2 lên cấp 3, đảm nhận vị trí hát chính. Yewon cũng được biết là bạn thân của Hong Eunchae (LE SSERAFIM).

Bên cạnh Yewon, một thành viên khác cũng từng tham gia chương trình R U Next? là Chanelle Moon. Cô mang trong mình dòng máu lai với bố là người Mỹ và mẹ là người Hàn, sinh năm 2003, từng là thực tập sinh tại Belift Lab. Mẹ chính là người tiếp lửa trở thành idol K-Pop cho Chanelle khi bà cho cô nghe Nobody của Wonder Girls.

Chanelle sinh ra và lớn lên tại Los Angeles nên cô được kỳ vọng sẽ là người phát ngôn chính của nhóm trong các hoạt động nước ngoài. Nữ idol có thể chơi ukelele, guitar và kèn trumpet.

Hana tên thật là Lim Haram, sinh năm 2006, mang quốc tịch Hàn Quốc. Cô nàng lần đầu xuất hiện trước công chúng thông qua chương trình sống còn dành cho trẻ em mang tên WE KID của Mnet vào năm 2016. Trước khi ra mắt, Hana hoạt động với tư cách một YouTuber, kênh cá nhân được mẹ quản lý, là nơi cô đăng vlog hay bản cover. Nhưng hiện tại kênh YouTube và Instagram của Hana đều đã bị khóa. Hana bắt đầu thực tập ở ATTRAKT từ tháng 1/2024.

Thành viên cuối cùng được bổ sung vào đội hình chính là Athena, một nhân tố được dự đoán trở thành cây "hút fan" của nhóm. Vẫn chưa có nhiều thông tin chính thức về cô được tiết lộ. Dân mạng đồn đoán cô sinh năm 2007 và là em út của FIFTY FIFTY. Athena từng xuất hiện trong một phỏng vấn của đài YTN. Có tin đồn cho rằng cô sinh ra ở Stockholm, có tin đồn cô từng là du học sinh tại Thụy Điển. Nữ idol có thể nói 3 thứ tiếng: tiếng Thụy Điển, tiếng Anh và tiếng Hàn.

Knet tỏ ra thích thú với tên thật cũng như nghệ danh của nữ idol - Athena, vừa lạ vừa đẹp. Visual của cô cũng trở thành đề tài hot trên diễn đàn bàn luận tại Hàn: "Cô ấy có gương mặt của Starship", "Bé con có nét giống Jang Wonyoung", "Gương mặt như bản kết hợp của Jang Wonyoung, Ahn Yujin và Leeseo"...

ATTRAKT thông báo thời gian trở lại của FIFTY FIFTY là vào 20/9 với 2nd mini album. Ngay sau khi các thành viên lộ diện, hầu hết cư dân mạng đều đánh giá cao với đội hình mới này. Nhóm có Cupid tạo cú hit toàn cầu, nhưng độ nhận diện của các thành viên khi ấy lại rất thấp. Vì vậy, việc "tái tạo" sắp tới được dân mạng nhận định là không mấy khó khăn nếu ATTRAKT tiếp tục tìm ra được một "bài hát vàng".