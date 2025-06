Đội hình Tân Binh Toàn Năng: Team Tóc Tiên toàn lớp A, team Kay Trần "ồn" nhất?

HHT - Trước thềm diễn ra kỳ sát hạch số 5 với sân khấu ngoài trời đầu tiên trong "Tân Binh Toàn Năng", khán giả đã bàn luận sôi nổi về đội hình của ba mentor Tóc Tiên, Kay Trần, SOOBIN.

Tại kỳ sát hạch số mới nhất của Tân Binh Toàn Năng, ba đội sẽ thể hiện các bài hát do BTC cung cấp là Call Me, Ghen và Yêu 5 với bản phối hoàn toàn mới. Sau cuộc trao đổi kỹ lưỡng về thế mạnh và phong cách phù hợp cho đội, đội Tóc Tiên đã chọn bài Ghen, đội SOOBIN chọn Call Me và đội Kay Trần chọn Yêu 5. Tại kỳ sát hạch số 5, các tân binh sẽ được thực hiện phần trình diễn ở sân khấu ngoài trời.

Đội hoàn chỉnh của mentor SOOBIN bao gồm Lương Gia Khiêm, Nguyễn Phi Long, Lê Duy Lân, Bạch Hồng Cường, Nguyễn Lâm Anh, Nguyễn Văn Liêm và Nguyễn Đoàn Trung Anh.

Như vậy, team "anh tài" SOOBIN có "át chủ bài" Cường Bạch làm đội trưởng. Với kinh nghiệm chinh chiến tại Vote For Five và thế mạnh trình diễn, Cường Bạch nhận về nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ. Các thí sinh như Trung Anh, Lâm Anh, Duy Lân,... đều sở hữu lượng fan đông đảo. Bên cạnh đó, ca khúc Call Me có tiết tấu nhanh, giai điệu sôi động, phù hợp với vibe "cộng tươi" của team SOOBIN.

Trong khi đó, đội của "chị đẹp" Tóc Tiên gồm Lê Bin Thế Vĩ, Lê Phạm Minh Quân, Nguyễn Thành Đạt, Đặng Đức Duy, Hồ Đông Quan, Tạ Hoàng Long và Phạm Văn Tâm. Theo chia sẻ từ Tóc Tiên, kỹ năng cô chú trọng nhất trong quá trình huấn luyện dàn tân binh là vocal (giọng hát): "Chị rất quan trọng việc hát. Còn việc sai đội hình, sai động tác chút không thành vấn đề, nếu mình hát được người ta sẽ ấn tượng hơn. Đừng nhảy cho cố vô rồi hát chênh phô. Hát luôn là ưu tiên hàng đầu của chị".

Đa số khán giả nhận định, Tóc Tiên đang sở hữu đội hình mạnh nhất nhì của Tân Binh Toàn Năng 2025. Team Tóc Tiên có đến ba gương mặt thuộc lớp A là Văn Tâm, Đông Quan, Minh Quân. Bên cạnh đó, đội của nữ ca sĩ cũng đang đồng đều ở các kỹ năng rap, nhảy, hát, đồng thời bảy tân binh đều đang giữ được phong độ trình diễn tốt.

Cuối cùng, đội của mentor Kay Trần gồm Phan Thanh Hiển, Nguyễn Thanh Phúc Nguyên, Nguyễn Hữu Sơn, Đỗ Minh Tân, Thái Lê Minh Hiếu, Nguyễn Văn Khang và Trần Văn Phong. Đặc biệt, Kay Trần quyết định không chia leader (đội trưởng), các thành viên sẽ có vai trò và trách nhiệm tương đương nhau.

Nhiều netizen dí dỏm cho rằng, đây là đội hình "ồn" nhất show vì quy tụ toàn "cây hài" như Minh Hiếu, Minh Tân và Hữu Sơn. Bên cạnh đó, có đến hai gương mặt mạnh về vocal (giọng hát) và có visual (ngoại hình) hút fan là Phúc Nguyên và Minh Hiếu. Kay Trần cũng đang có nhân tố tiềm năng, được đánh giá cao ở mảng rap - Thanh Hiển.