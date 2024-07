Đội vệ sĩ của Byeon Woo Seok bị phía sân bay khiếu nại, thẩm vấn 1 tiếng rưỡi

HHT - Cảnh sát đã triệu tập một nhân viên của đội bảo an có mặt tại hiện trường hôm đó với tư cách nhân chứng để hỗ trợ điều tra. Phía cảnh sát cho biết cơ bản đã xác định sự thật về tranh cãi này.

Theo tờ Channel A, phía sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) đã gửi đơn khiếu nại công ty bảo an của Byeon Woo Seok. Sau khi xem xét hành động của đội vệ sĩ vào hôm 12/7, phía sân bay quốc tế Incheon đã tố cáo phía công ty bảo an này có hành vi lạm dụng quyền hạn, cố ý chặn cổng và kiểm tra vé của hành khách.

Ngày 24/7, cảnh sát đã triệu tập một nhân viên an ninh làm việc tại hiện trường với tư cách nhân chứng để hỗ trợ điều tra. Theo Channel A, cuộc điều tra kéo dài khoảng 1,5 tiếng. Cảnh sát cho biết họ đã xác định được sơ bộ sự thật.

Trước đó, CEO của công ty bảo an này (tạm gọi là A) đã trả lời phỏng vấn của trang OSEN rằng: "Những cáo buộc chúng tôi kiểm tra hộ chiếu, chứng minh thư của hành khách ở sân bay khi không được cho phép là hoàn toàn sai sự thật. Chúng tôi sẽ tiết lộ mọi sự thật trong quá trình triệu tập, điều tra của cảnh sát".

"Chúng tôi đã liên lạc với đội an ninh của sân bay bằng điện thoại và tin nhắn trong lúc đảm bảo an toàn cho Byeon Woo Seok hôm đó. Nhân viên an ninh sân bay đã làm việc với nhóm của chúng tôi trong vụ việc gây tranh cãi ở phòng chờ", ông A cho biết họ chỉ xác nhận bằng lời với hành khách và không kiểm tra bất cứ thứ gì.

A nhấn mạnh việc phía công ty đã khẳng định rất nhiều lần về việc họ không kiểm tra giấy tờ của hành khách: "Vì có quá nhiều người đi theo Byeon Woo Seok và có nguy cơ xảy ra tai nạn thang cuốn đi lên, nên chúng tôi chỉ xác nhận bằng lời để xem họ là fan đi theo hay là khách lên phòng chờ". CEO A từng đưa ra những phát ngôn tương tự trong bài báo của Dispatch.

Byeon Woo Seok và công ty quản lý - VARO Ent bị kéo vào làn sóng chỉ trích của dư luận liên quan tới vụ bảo vệ "lạm quyền" ở sân bay. Cụ thể, ngày 12/7, Byeon Woo Seok tới sân bay quốc tế Incheon để khởi hành tới Hong Kong (Trung Quốc) chuẩn bị cho fan meeting. Đội vệ sĩ của nam diễn viên bị tố chặn cổng vào, chiếu đèn pin cường độ mạnh vào người dân, tự ý kiểm tra hộ chiếu... Những hành vi này bị Knet chỉ trích là quá mức cần thiết, xâm phạm nhân quyền.

Dù cả công ty bảo an lẫn Varo - công ty chủ quản của Byeon Woo Seok đều lên tiếng xin lỗi, nhưng sự việc vẫn không ngừng bị đẩy căng. Được biết, hiện phía VARO Ent đã quyết định ngừng hợp tác với công ty bảo an của A sau khi vướng vào tranh cãi.