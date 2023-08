Đông Nhi hóa thân thành "Tarot reader", đối đầu "nữ thần sắc đẹp" Thiều Bảo Trâm

HHT - Đông Nhi và Thiều Bảo Trâm vừa cùng lúc cho ra mắt teaser các sản phẩm âm nhạc mới nhất. Fan V-Pop cũng háo hức chờ đón màn comeback đầy màu sắc của cả hai.

Sau tạo hình nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite, Thiều Bảo Trâm tiếp tục hé mở về giai điệu và vũ đạo trong teaser MV Chắc Anh Có Nỗi Khổ Tâm. Đây là lần trở lại sau 1 năm của nữ ca sĩ kể từ mini-album after YOU. Bản Pop Dance lần này kéo Thiều Bảo Trâm trở về đúng sở trường của mình.

Qua teaser audio Chắc Anh Có Nỗi Khổ Tâm, Thiều Bảo Trâm “nhá hàng” một phần điệp khúc với những câu hát về tâm tư của một cô gái khi quyết định chia tay người mình yêu: “Vậy giờ mình dừng lại thôi, đừng khóc, mình chẳng có tương lai, nên đừng bận tâm rằng ai là người đúng sai. Cả hai đứa đều khờ dại, tất cả để trời xanh an bài”.

Sau loạt ca khúc Ballad u sầu như Chúng ta làm bạn được không?, Sau lưng anh có ai kìa hay Một mình có buồn không, khán giả có dịp nhìn thấy một Thiều Bảo Trâm tươi mới, cuốn hút hơn. Dù vẫn hát về chuyện tình yêu tan vỡ nhưng lần này nữ ca sĩ nhận về nhiều bình luận tích cực hơn nhờ sự mới mẻ trong hình ảnh, concept ca khúc...

Thiều Bảo Trâm cũng chia sẻ, ngay khi nhận ca khúc này từ nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, cô đã lập tức ấn tượng với câu hát “Chấp nhận đi thôi, tất cả để trời xanh an bài”. Tuy nội dung của bài hát khá buồn và có bản phối gốc mang nhịp điệu chậm, nên Thiều Bảo Trâm và ê-kíp đã làm việc cùng producer 2Pillz, Only C để tạo nên giai điệu sôi động, trẻ trung hơn.

Bối cảnh MV Chắc Anh Có Nỗi Khổ Tâm đưa người xem lạc bước vào “xứ sở tình yêu” huyền ảo. Nữ ca sĩ khoe vũ đạo đồng đều, mượt mà cùng vũ đoàn.

Nếu Thiều Bảo Trâm thả nhẹ câu hát “Gặp nhau là duyên, nhưng chẳng có phận" ở cuối teaser Chắc Anh Có Nỗi Khổ Tâm, thì tối cùng ngày, Đông Nhi cũng hé lộ teaser MV mới nhất có tên Ý Trời. Nữ ca sĩ "quay ngược thời gian" khi xuất hiện trong tạo hình mang phong cách Y2K trẻ trung cùng màu tóc vàng cam nổi bật.

Đông Nhi xuất hiện với hình tượng là một Tarot reader nhưng được biến hóa thành “Đẹt-Ti-Ni Reader” - người xem định mệnh. Và khách hàng xem đường tình duyên bằng hình thức online của “thầy bói” Đông Nhi chính là… tlinh.

MV Ý Trời còn có sự góp mặt của dàn khách mời: TikToker Khiết Đan, Tín Nguyễn, Huỳnh Nhựt và Gonpink. Lần đầu tiên kết hợp với những gương mặt hài hước đình đám trên mạng xã hội, nhiều khán giả dự đoán Đông Nhi sẽ có một kịch bản "mặn mà" trong MV lần này.

Cũng theo tiết lộ từ nhóm sản xuất DTAP, ca khúc Ý Trời đã được gửi sang Mỹ làm master bởi kỹ sư âm thanh hàng đầu Chris Gehringer. Ông là người từng hợp tác cùng BLACKPINK trong album BORN PINK.