Động thái của Danielle giữa lúc ADOR kiện mẹ ruột, rộ tin đồn về công ty của Teddy

HHTO - Sau tuyên bố từ ADOR về việc kết thúc hợp đồng, cùng thông tin mẹ ruột của cô bị khởi kiện, công chúng hướng sự chú ý về Danielle.

Sáng 29/12, loạt thông tin xoay quanh NewJeans đồng loạt phủ sóng truyền thông Hàn Quốc sau khi ADOR công bố thông báo mới. Trong đó, Danielle được xác nhận chấm dứt hợp đồng độc quyền. ADOR tuyên bố sẽ xem xét trách nhiệm pháp lý liên quan đến một người thân của cô vì có tác động tiêu cực, sai lệch đến việc hợp tác.

Truyền thông Hàn cho biết đó chính là mẹ ruột của Danielle. Ngoài ra, phía nữ idol được cho là đã tự ý ký kết hợp đồng riêng mà không thông qua ADOR trong thời gian tranh chấp. Trong lúc dư luận vẫn còn đang xôn xao, phía Danielle hoàn toàn giữ im lặng trong ngày 29/12.

Hình ảnh nữ thần tượng tại một buổi từ thiện được ghi lại và đăng tải.

Theo chia sẻ trên diễn đàn theqoo, chủ bài đăng cho biết họ đã bắt gặp Danielle tham gia tình nguyện vào ngày 29/12. Cô ăn mặc kín đáo, giản dị, được khen ngợi tốt bụng, vui vẻ.

Đây là hoạt động thiện nguyện do Sean tổ chức, phân phát khoảng 3.000 viên than bánh với mục đích mang hơi ấm đến khắp Hàn Quốc. Theo chủ bài đăng, nữ thần tượng đã chăm chỉ làm việc suốt 2 giờ, trực tiếp mang vác đồ. Sau khi hoàn tất công việc, cô vui vẻ tặng bánh quy, socola cho mọi người, đồng ý chụp ảnh và ký tặng một cách thân thiện.

Danielle tự tay chuẩn bị những chiếc bánh để tặng mọi người.

Hình ảnh Danielle tham gia làm từ thiện cách đây hơn 1 tuần cũng nhận được nhiều sự chú ý sau thông báo chính thức từ ADOR.

Trước đó, vào cuối tháng 11, Danielle từng tham dự một sự kiện gây quỹ từ thiện tại Seoul nhằm hỗ trợ các hoạt động dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Sự kiện do tổ chức Compassion Korea phối hợp với các đầu bếp và nghệ sĩ thực hiện, nhằm mang đến sự giúp đỡ thiết thực cho trẻ em. Tại đây, Danielle xuất hiện cùng Park Bo Gum và ca sĩ Sean để tham gia phục vụ và giao tiếp cùng các khách quan.

Danielle tham gia sự kiện với tư cách cá nhân, nhận lời mời riêng từ ban tổ chức.

Ngoài ra, trong vài tháng trở lại đây, Danielle cũng thường cập nhật chạy bộ cùng Park Bo Gum, Sean. Knet suy đoán liệu cô có đầu quân cho THE BLACK LABEL sau khi chấm dứt hợp đồng với ADOR. Bởi Im Si Wan - người cũng từng là thành viên của "đội chạy bộ" này cũng mới gia nhập "Nhãn Đen".

Dù việc rời ADOR đồng nghĩa Danielle sẽ phải đối mặt với những hệ lụy pháp lý và khả năng đền bù hợp đồng với số tiền "khủng", nhưng con số này không hẳn là không thể vượt qua. Những hành động gần đây của nữ thần tượng từ việc tham gia từ thiện một cách tích cực phần nào giúp cô duy trì hình ảnh tốt, lấy lại thiện cảm từ công chúng và fan. Nếu tìm được bến đỗ mới phù hợp, có chiến lược truyền thông cũng như âm nhạc chất lượng, biết đâu cô vẫn còn cơ hội tỏa sáng.