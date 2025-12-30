Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Lưu Vũ Ninh đến giờ vẫn chưa nhận phim mới vì lo giành phiên vị với bạn diễn?

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Cuộc chiến phiên vị ngày càng căng thẳng ở showbiz Hoa ngữ, nhưng có đúng Lưu Vũ Ninh cũng bị cuốn vào cuộc đua nhất phiên như tin đồn?

Tranh giành phiên vị không phải là chuyện mới ở C-Biz, nhưng ngày càng gây tranh cãi nhiều hơn. Trong một bộ phim, diễn viên nào có phiên vị càng cao chứng tỏ danh tiếng càng lớn, tên tuổi sẽ được xếp ở vị trí đầu tiên trong các bài quảng bá, sẽ đứng ở trung tâm poster phim với kích cỡ to nhất, được đoàn làm phim nhắc tên nhiều nhất.

luu-vu-ninh-12.jpg
Chuyện phiên vị trong phim Trung Quốc luôn gây tranh cãi.

Người hâm mộ luôn muốn nghệ sĩ mình yêu thích được “nhất phiên”, chứng tỏ họ là bảo chứng rating, là người gánh thành công cho phim. Để tránh mâu thuẫn phiên vị giữa các fan, nhiều nhà sản xuất đã chọn cách “bình phiên”, nghĩa là xếp nam nữ diễn viên chính ngang bằng nhau về mọi mặt, tránh tranh cãi xem ai mới xứng đáng nhất phiên.

luu-vu-ninh-4.jpg
Lưu Vũ Ninh cũng vướng tin đồn đòi tranh nhất phiên.

Và chẳng ngờ Lưu Vũ Ninh cũng vướng tin đồn vì mải tranh giành phiên vị, chỉ muốn đứng số 1 nên hơn một năm nay chưa chốt được dự án phim mới nào. Khi nghe thấy chuyện này, nam diễn viên đã nhanh chóng khẳng định anh không quan tâm đến chuyện phiên vị, xếp thứ mấy cũng được miễn là vai diễn tốt.

luu-vu-ninh-3.jpg
luu-vu-ninh-13.jpg
Nam diễn viên đứng phiên 2 trong hai phim gần đây.

Lưu Vũ Ninh quan niệm dù đứng phiên vị thứ 5 mà vai diễn ấn tượng thì anh vẫn gặt hái thành công và được yêu thích. Ngược lại, đứng nhất phiên mà không được khán giả quan tâm thì mọi thứ cũng trở nên vô nghĩa. Quả thực từ Khom Lưng đến Thư Quyển Nhất Mộng, Lưu Vũ Ninh đều vui vẻ đứng phiên 2 và sẵn sàng nhường bạn diễn nữ như Tống Tổ Nhi, Lý Nhất Đồng đứng trước mình.

luu-vu-ninh-2.jpg
Không cần nhất phiên, Lưu Vũ Ninh vẫn thành công.

Nhưng chẳng khán giả nào vì thấy tên của Lưu Vũ Ninh xếp sau mà cho rằng vai diễn của anh kém quan trọng, hoặc phủ nhận đóng góp của Lưu Vũ Ninh vào thành công của Khom Lưng, Thư Quyển Nhất Mộng. Lưu Vũ Ninh luôn tin rằng phiên vị không chứng minh được tài năng và sức hút của nghệ sĩ, nên chẳng cần bận tâm chuyện nhất phiên.

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Lưu Vũ Ninh #tranh giành phiên vị #nhất phiên #Khom Lưng #Thư quyển nhất mộng

