Động thái mới nhất của "gà chiến" đội Hương Giang sau khi bị loại khỏi The Next Gentleman

HHT - Nhất cử nhất động của Lưu Cao Phát - "gà chiến" của đội Hương Giang đều được cư dân mạng quan tâm sau khi anh chàng bất ngờ bị Dược Sĩ Tiến loại khỏi chương trình "The Next Gentleman" (Quý Ông Hoàn Mỹ).

The Next Gentleman tập 4 lên sóng vào tối 11/3 trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội khi Lưu Cao Phát của đội Hương Giang và Elia của đội Hà Anh bất ngờ bị loại. Đa số netizen đều cho rằng hai thí sinh này xứng đáng được đi tiếp. Giữa thời điểm sự tức giận của khán giả vẫn chưa giảm xuống thì Lưu Cao Phát bất ngờ có động thái mới trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của netizen.

Trên trang cá nhân, Lưu Cao Phát đăng tải những bức ảnh mới với vẻ đẹp có chút lạnh lùng nhưng vẫn gần gũi, tựa như "chàng trai nhà bên". Anh chàng còn chia sẻ dòng trạng thái: "I am an old soul. I like old music and old movies and … even old people." (tạm dịch: Tôi là kiểu người xưa cũ. Tôi thích những giai điệu cũ, những thước phim cũ và cả những con người hoài cổ.)

Bên dưới bài viết của Cao Phát, nhiều khán giả đã để lại lời động viên, an ủi anh chàng trước kết quả của chương trình The Next Gentleman.

Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ cũng khẳng định sẽ kêu gọi bình chọn cho anh chàng, giúp học trò cưng của Hương Giang quay trở lại vào đêm Chung kết. Bởi theo thể lệ của cuộc thi thì Ban tổ chức sẽ chọn ra 1 thí sinh có lượt bình chọn cao nhất trong Top các thí sinh bị loại tiến thẳng vào đêm Chung kết. Netizen hi vọng trong thời gian ở nhà này, Lưu Cao Phát sẽ luôn giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan, tập luyện thêm để sẵn sàng trở lại vào đêm Chung kết.

Trước đó, ngay sau khi bị loại, Lưu Cao Phát cũng đã có những dòng chia sẻ đầy xúc động trên trang cá nhân khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Cụ thể, anh chàng tâm sự: "Dù là sớm hay muộn thì cuộc hành trình nào cũng phải kết thúc. Nên Phát chấp nhận, thay những điều ta chưa kịp bày tỏ thành động lực và cố gắng hơn trong đoạn đường phía trước. Mình tin bạn cũng vậy. Xin cảm ơn cả nhà đã luôn theo dõi và đừng quên cả nhà là tài sản quý giá nhất mà Phát may mắn nhận được".