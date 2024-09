Đợt không khí lạnh kèm mưa sắp tới có thể khiến vùng núi phía Bắc xuống dưới 15 độ C

HHT - TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, từ 29/9 -2/10, không khí lạnh sẽ tràn về bao phủ khu vực Tây Bắc kèm mưa. Nhiệt độ ở vùng núi phía Tây Bắc và phía Bắc có thể xuống mức 15 độ C hoặc thấp hơn trong quãng thời gian từ đêm 29/9 đến ngày 2/10.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 28/9-1/10, khu vực Bắc Bộ khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khoảng ngày 30/9 và 1/10, Bắc Bộ đón thêm một đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh gây mưa rào và dông rải rác. Thời tiết sẽ chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất ở mức 21-22 độ C, vùng núi có nơi xuống dưới 20 độ C.

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, từ 29/9 -2/10, không khí lạnh sẽ tràn về bao phủ khu vực Tây Bắc kèm mưa. Nhiệt độ ở vùng núi phía Tây Bắc và phía Bắc có thể xuống mức 15 độ C hoặc thấp hơn trong quãng thời gian từ đêm 29/9 đến ngày 2/10.

Chuyên gia khí tượng cũng cảnh báo, không khí lạnh kèm theo mưa tương đối lớn ở vùng núi phía Bắc và Tây Bắc, trung du khu vực Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên. Đề phòng có sạt lở trong giai đoạn này vì có thể nhiều nơi đã bị nứt vỡ các kết cấu đất đá từ đợt mưa lần trước. Đợt mưa tới có thể kích hoạt các điểm sạt lở. Trong đợt này mưa cũng lan tới miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ nhưng mưa chưa lớn.

Chuyên gia nhận định, mưa có thể lớn và dồn dập trong giai đoạn từ 9/10-15/10 ở các tỉnh miền Trung.

Trong tháng 10, Biển Đông xuất hiện 1-2 cơn bão, hoặc áp thấp nhiệt đới nhưng ít có khả năng ảnh hưởng đến Hà Nội. Trong thời gian này, Hà Nội có thể ảnh hưởng 2-3 đợt không khí lạnh; 1-2 đợt mưa dông và mưa lớn cục bộ.