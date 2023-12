Đợt không khí lạnh mạnh sắp đổ bộ xuống miền Bắc sẽ khiến nhiệt độ giảm sâu tới mức nào?

HHT - Dự báo khoảng ngày 16-17/12 tới, đợt không khí lạnh rất mạnh sẽ tràn xuống nước ta. Trời chuyển rét kèm mưa rào rải rác, khả năng xảy ra rét đậm, rét hại ở vùng núi miền Bắc.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh rất mạnh này, từ ngày 17/12, miền Bắc trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ giảm từ 8-10 độ C so với ngày trước. Bước sang ngày 18/12, nền nhiệt tiếp tục giảm thêm.

Thủ đô Hà Nội ngày 17/12, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào, nhiệt độ trong ngày dao động khoảng 18-21 độ C, giảm khoảng 8 độ C so với ngày 16/12. Đến ngày 18/12, nền nhiệt Hà Nội có thể giảm thêm 2-3 độ C, trời rét đậm.

Tại Lạng Sơn, một trong những nơi đón gió mùa Đông Bắc sớm nhất ở nước ta, từ ngày 17/12, trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, nhiệt độ giảm xuống còn khoảng 12-18 độ C. Đến ngày 18/12, nhiệt độ có thể giảm xuống còn 11-16 độ C. Tại các khu vực núi cao, nền nhiệt còn giảm sâu hơn. Các chuyên gia nhận định, đợt rét này có thể xuất hiện băng giá, sương muối ở vùng núi cao.

Trước khi đón đợt không khí lạnh vào cuối tuần sau, miền Bắc dự kiến trải qua nhiều ngày nắng, nền nhiệt khá cao với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 28-30 độ, trời chỉ còn se lạnh về đêm và sáng.

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia cảnh báo thiên tai và thời tiết cực đoan cho biết đây là một trong những đợt không khí lạnh mạnh, nhiệt độ ở trên núi thuộc miền núi phía Bắc có nơi có thể xuống 5-6 độ C, khu vực thành phố thuộc miền núi Phía Bắc khả năng xuống 10-12 độ C, nhiệt độ Hà Nội dự báo xuống 16-18 độ C, các tỉnh ở Bắc Trung Bộ 18-20 độ C. Đợt lạnh này cũng sẽ di chuyển xuống sâu và ảnh hưởng tới các tỉnh Nam Trung Bộ với nhiệt độ xuống 18-22 độ C. Đây là nhiệt độ tối thiểu về đêm.

Sau đó, thời tiết miền Bắc khả năng có dấu hiệu ấm lên nhưng giai đoạn ấm chỉ kéo dài khoảng 1 tuần. Những ngày đầu tháng 1/2024, miền Bắc có thể đón thêm đợt không khí lạnh khác.