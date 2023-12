Sự thật tin đồn Đoàn Văn Hậu "thả thính" Doãn Hải My khi đang hẹn hò cô gái khác

HHT - Không ít người đã cho rằng Đoàn Văn Hậu làm quen, "thả thính" Doãn Hải My khi còn chưa chia tay với người yêu cũ, và từ đó quy kết Hải My là người thứ ba. Vậy người trong cuộc giải thích thế nào về chuyện này?

Sau đám cưới hoành tráng và tuần trăng mật ngọt ngào, hai vợ chồng Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My mới đây đã nhận lời tham gia một buổi phỏng vấn để hé lộ nhiều hơn về chuyện tình cảm của hai người. Văn Hậu kể rằng anh ấn tượng với Hải My ngay từ lần đầu nhìn thấy cô, nên sau đó đã nhắn tin làm quen và bắt đầu gặp gỡ tìm hiểu.

Nhưng sau đó, Văn Hậu lại sang Hà Lan thi đấu nên trong khoảng thời gian một năm này, hai người không trò chuyện với nhau nữa, mỗi người đều có mối quan hệ riêng. Đến khi Đoàn Văn Hậu trở lại Việt Nam thì anh và Hải My lại có cơ duyên tái hợp, từ đó mà chính thức hẹn hò rồi sau này nên vợ nên chồng.

Dựa vào những cột mốc thời gian mà Văn Hậu chia sẻ, cư dân mạng cho rằng từ lần đầu vô tình gặp Doãn Hải My cho đến khi sang Hà Lan thi đấu, nam cầu thủ vẫn đang có bạn gái là Hoàng Oanh "Ốc". Có nghĩa rằng Văn Hậu đã làm quen, tìm hiểu Hải My khi đang trong mối quan hệ khác, từ đó mà Hải My bị dân mạng cho là "người thứ ba".

Chính vì mọi chuyện bỗng dưng ồn ào nên Hải My đã phải lên tiếng thanh minh cho cô cũng như Đoàn Văn Hậu. Hải My khẳng định rằng từ lần đầu tiên làm quen nhau qua tin nhắn đến lúc gặp gỡ, cũng như đến khi trò chuyện lại với nhau sau khoảng thời gian dài ngừng liên lạc, chưa bao giờ cô và Văn Hậu có một mối quan hệ khác. Chỉ khi hai người đều đang độc thân thì mới làm quen cũng như kết nối lại với đối phương. Còn khi Văn Hậu sang Hà Lan thi đấu, cả nam cầu thủ và Hải My đều đang hẹn hò với người khác nên đã không nói chuyện với nhau nữa.

Hải My cũng mong sau “một lần nói rõ” này, những ồn ào tiêu cực bủa vây cặp đôi hơn ba năm nay sẽ không còn nữa. Bởi trước đây, bà xã Đoàn Văn Hậu cũng từng khẳng định cô không bao giờ là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của người khác, nhưng vẫn có rất nhiều hiểu lầm xảy ra.