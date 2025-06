Đợt mưa dông diện rộng ở miền Bắc bắt đầu, nhiệt độ ở Hà Nội sẽ giảm ra sao?

HHT - Mưa lớn đã diễn ra ở một số nơi tại miền Bắc và dự báo sẽ còn mở rộng. Đợt mưa dông khiến Hà Nội và một số tỉnh thành lân cận giảm nhiệt, xuống dưới ngưỡng nắng nóng. Nhưng thực tế nhiệt độ có giảm nhiều không, trời có mát hơn không?

Có thể nói là mưa dông đã bắt đầu ở miền Bắc, như đã dự báo trong một bản tin trước. Một số nơi đã có mưa to đến rất to. Từ 19h ngày 19/6 đến sáng nay, lượng mưa ở Bắc Quang (Hà Giang) là 163,8 mm (mưa rất to), Ngân Sơn (Bắc Kạn) là 98,2 mm, Bắc Hà (Lào Cai) là 83,8 mm (mưa to)…, theo ứng dụng Vrain.

Dự báo mưa sẽ mở rộng và nhiều tỉnh thành ở đồng bằng Bắc Bộ cũng sẽ có mưa từ khoảng chiều tối đến tối nay, 20/6.

Hiện tại các mô hình vẫn thống nhất trong dự báo Hà Nội có khả năng mưa nhiều vào 2 ngày cuối tuần (21 - 22/6), mưa gián đoạn chứ không liên tục, tập trung vào chiều tối và đêm, có thể là mưa rải rác (có khu vực mưa, có khu vực không).

Mưa dông đợt này ở Hà Nội có thể khiến nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí giảm, nhưng sẽ không khiến nhiệt độ giảm được nhiều. Tình trạng chung vẫn là ở những nơi và vào những lúc có mưa dông thì mát hơn, còn ban ngày ở những nơi không mưa thì vẫn oi bức. Tóm lại là mưa thì có mưa, nóng thì vẫn nóng (dù có giảm một chút).

Cụ thể, trong 2 ngày cuối tuần, nhiệt độ cảm nhận cao nhất ở Hà Nội giảm được 2 - 3oC so với hôm nay. Nhiệt độ cảm nhận buổi trưa và chiều 2 ngày cuối tuần là khoảng 37 - 38oC, như vậy là đỡ nóng nhưng cũng không thực sự mát.

Đáng chú ý là trong đợt mưa dông này có thể có mưa lớn trong thời gian ngắn gây ngập lụt, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất…, ngoài ra trong mưa dông có thể có mưa đá, sấm sét, gió mạnh… Người dân lưu ý theo dõi các bản tin để sắp xếp công việc phù hợp và làm theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương để giữ an toàn.