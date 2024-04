Double2T thả tim bình luận chê MONO, liệu có phải hành động của nam rapper?

HHT - Kênh YouTube của rapper Double2T bất ngờ thả tim một bình luận chê bai MONO. Giữa lúc tranh cãi nổ ra, nhiều fan "Người miền núi chất" nhắc lại một việc tương tự từng xảy ra khi Double2T hợp tác với Hòa Minzy.

Quán quân Rap Việt mùa 3 - Double2T vừa trở lại đường đua âm nhạc tháng 4 với chuỗi MV thuộc album 10 Năm Trước. Sau vài ngày lên sóng, 3 ca khúc Tan Vỡ, Em Yêu Cô Ấy, Đã Lâu Không Gặp Xin Em Đừng Đi đều thu hút lượt tương tác cực ổn áp từ khán giả. Đặc biệt, MV Em Yêu Cô Ấy với TikToker Ciin đóng nữ chính và sự xuất hiện của streamer Misthy hiện đã lọt #Top 10 Danh mục âm nhạc thịnh hành trên YouTube.

Bên cạnh lời khen, Em Yêu Cô Ấy cũng vướng vào không ít tranh cãi. Một số netizen cho rằng ca khúc có phần melody (giai điệu) "na ná" với Hãy Trao Cho Anh hay Making My Way - hai siêu hit của Sơn Tùng M-TP. Tuy nhiên, không ít người nghe phản biện rằng điểm tương đồng của ba bài hát này là đều thuộc thể loại nhạc Latinh, do đó việc "nghe quen tai" cũng là điều dễ hiểu.

Đặc biệt, có một bình luận cực kém duyên so sánh Em Yêu Cô Ấy với Em Xinh của MONO, đồng thời cho rằng nếu MONO hát ca khúc mới của Double2T, nam ca sĩ đã có thể "đi lên bằng thực lực". Dù bình luận rất thô lỗ, kênh YouTube của Double2T lại bất ngờ thả tim bình luận này.

Sau đó, kênh YouTube của Double2T "chữa cháy" tình huống khó xử bằng cách đáp lại bình luận trên:"Tôi và MONO đều đang cố gắng hoàn thiện những sản phẩm tốt nhất đến với khán giả. Cảm ơn bạn đã bình luận".

"Kiếp nạn" này của Double2T trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Một số netizen chỉ trích hành động "thiếu tinh tế" của Double2T, trong khi đó đa số người hâm mộ cho rằng có thể đây không phải là động thái từ nam rapper. Khả năng cao việc "thả tim dạo" bình luận là công việc thường ngày của trợ lý hoặc ê-kíp - những người đang quản lý nền tảng YouTube của Double2T.

Đây không phải lần đầu tiên Double2T vướng vào tranh cãi ứng xử trên mạng xã hội. Tháng 9/2023, Hoà Minzy thắc mắc trên trang cá nhân: "Chài điếp Nọong nghĩa là gì?" và nhận về câu "thả thính" gây xôn xao từ "Người miền núi chất": "Có nghĩa là anh yêu chị".

Tuy nhiên, ngay sau đó, nam ca sĩ liền phải đính chính mối quan hệ giữa anh và Hòa Minzy chỉ là đồng nghiệp thân thiết: "Đêm qua mọi người hiểu lầm mình có crush, em trợ lý còn unfollow trên IG nên mình đính chính với mọi người, đây chỉ là lời bài hát mới mà mình sẽ hát cùng chị Hòa Nguyễn thôi. Mình xác nhận vẫn còn độc thân cho đến hôm nay nha. Chài Điếp Nọong có nghĩa là anh yêu em".