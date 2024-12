Drama nghĩa vụ quân sự của Mino WINNER: Dispatch quyết không để yên!

SBS Gayo Daejeon 2024: 2NE1 diễn cháy như tóc Dara, G-Dragon gây tiếc nuối HHT - Đúng như setlist được tiết lộ trước giờ diễn, 2NE1 đem tới liên hoàn hit tại SBS Gayo Daejeon 2024 và G-Dragon không diễn "Home Sweet Home". Với phần trình diễn của G-Dragon (BIGBANG), khán giả cảm thấy tiếc nuối vì quá ngắn.

SBS Gayo Daejeon 2024: Karina, Yujin tạo "unit soái tỷ", cuốn hút khó rời mắt HHT - Màn kết hợp bất ngờ của 2 nữ nhóm trưởng Karina (aespa) và Yujin (IVE) với khí chất "đại tỷ" đã tạo nên không khí nóng bừng tại đêm nhạc SBS Gayo Daejeon 2024.

"Superman" lập kỷ lục trailer có lượt xem cao nhất lịch sử phim siêu anh hùng DC HHT - 250 triệu lượt xem và 1 triệu bài đăng mạng xã hội là những con số ấn tượng về sức hút của "Superman" đối với công chúng, sau khi teaser trailer đầu tiên lên sóng.

When The Phone Rings: Màn truy đuổi của Sa Eon gợi nhớ Hyun Woo Queen of Tears HHT - Cùng là rượt đuổi bằng ô tô nhưng "Baek sĩ" Sa Eon của "When The Phone Rings" ngầu, còn anh "Baek nước mắt" Hyun Woo của "Queen of Tears" khiến khán giả phải khóc.

Dự án “Đại Phụng Đả Canh Nhân” là cơ hội cũng là thử thách của Vương Hạc Đệ HHT - Chỉ còn vài ngày nữa, bộ phim cổ trang được trông đợi “Đại Phụng Đả Canh Nhân” sẽ lên sóng. Bộ phim dù thành hay bại đều sẽ đưa sự nghiệp Vương Hạc Đệ bước sang một trang mới, chỉ là không biết sẽ “nở hoa” hay “bế tắc” mà thôi.

SBS Gayo Daejeon 2024: G-Dragon BIGBANG, 2NE1 không đi thảm đỏ là để dưỡng sức? HHT - Không ngóng được idol đi thảm đỏ nhưng các fan đang truyền tay nhau danh sách các bài hát mà G-Dragon (BIGBANG) và 2NE1 sẽ biểu diễn tại SBS Gayo Daejeon 2024.

Gong Hyo Jin tiết lộ quà cưới của Lee Min Ho, chuẩn "phú ông" còn tinh tế HHT - Gong Hyo Jin và Lee Min Ho đã bắt đầu rục rịch quảng bá cho "When The Stars Gossip". Nhân dịp này, những chuyện chưa từng được bật mí được Gong Hyo Jin tiết lộ như việc suýt phải hoãn hôn lễ, lý do Lee Min Ho không thể tới dự đám cưới của cô.

Nam phụ Sang Woo - "túi mù" của When The Phone Rings sẽ cứu nguy cho "Baek sĩ"? HHT - Ji Sang Woo là nhân vật phụ chỉ có ở bản truyền hình của "When The Phone Rings" (Khi Điện Thoại Đổ Chuông), nên dù khán giả có nằm lòng nguyên tác cũng không thể biết vai diễn này có tác động ra sao tới mạch phim. Khán giả lo rằng anh có thể là phản diện, nhưng có những chi tiết cho thấy "túi mù" của "When The Phone Rings" là bản "secret" thiện lương.