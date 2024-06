Ngoài Jin BTS, còn sao nam nào sắp xuất ngũ trở lại K-Biz?

HHT - Sau khi đón Jin, người hâm mộ của BTS sẽ đón j-hope xuất ngũ vào cuối năm nay. 3 tháng cuối năm 2024 cũng là lúc nhiều sao nam xứ Kim chi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Là thành viên đầu tiên của BTS nhập ngũ, Jin đã bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự vào cuối năm 2022. Ngày 12/6, anh cả của BTS sẽ chính thức xuất ngũ. Theo Dispatch, các thành viên còn lại của nhóm đã nộp đơn xin nghỉ phép để đón Jin ra quân. Tương tự như ngày xuất ngũ, để hạn chế rủi ro do đám đông tụ tập, Jin sẽ lặng lẽ rời quân đội.

Trở về đúng dịp kỷ niệm ra mắt của BTS, Jin sẽ xuất hiện tại buổi offline FESTA 2024 được tổ chức tại Songpa-gu, Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 13/6. Sự kiện này được chia thành 2 phần bao gồm:

Meet and Greet with Jin - kéo dài khoảng 3 tiếng được tổ chức cho 1.000 người hâm mộ may mắn. Đây là thời gian fan có thể gửi một cái ôm nhẹ nhàng tình cảm hoặc một cái bắt tay đến Jin.

Ở phần 2, fan sẽ được giao lưu, trò chuyện cùng Jin. Sự kiện này sẽ được livestream cho những fan có đăng ký Membership (thẻ thành viên) thông qua Weverse.

Thành viên thứ hai của BTS khoác quân phục là j-hope cũng dự kiến xuất ngũ vào ngày 17/10. Khi nhập ngũ hay xuất ngũ, BTS luôn tề tựu đông đủ để tiễn/đón nhau. Vì thế, fan tin rằng ngày j-hope xuất ngũ cũng sẽ là dịp BTS lại họp mặt.

Cũng trong tháng 10, Minhyuk (MONSTA X) và Ong Seong Woo (cựu thành viên Wanna One) cũng sẽ xuất ngũ. Minhyuk là ngày 3/10, còn Seong Woo dự kiến là 16/10.

Nam Joo Hyuk dự kiến xuất ngũ vào ngày 19/9 năm nay. Anh hiện đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Bộ Tư lệnh Phòng thủ Thủ đô. Sức hút của nam thần màn ảnh vẫn không giảm đi dù đang nhập ngũ. Nhiều hình ảnh của anh khi mặc quân phục, đang làm nhiệm vụ viral mạng xã hội vì ngỡ như ảnh cắt từ phim.

Gần đây, anh đã xin nghỉ phép và tranh thủ tới ủng hộ Suzy tại buổi chiếu VIP của phim điện ảnh Wonderland. Sau sự kiện, anh cùng các diễn viên của Start-up (Khởi Nghiệp) đã cùng nhau đi ăn.

Tháng 11, bộ đôi của GOT7 là Jinyoung và JAY B dự kiến xuất ngũ, lần lượt vào ngày 7/11 và 1/11.

Hai thành viên của WINNER là Song Mino và Kang Seung Yoon đã lần lượt gia nhập quân ngũ vào đầu năm 2023 cũng sẽ hoàn thành nghĩa vụ quân sự và trở lại vào tháng 12 năm nay. Seung Yoon dự kiến xuất ngũ trước, vào ngày 19/12, còn Mino sẽ là ngày 23/12.

Người hâm mộ đều đang ngóng chờ hội maknae (em út) của WINNER trở về để được thấy bộ tứ cùng đứng trên sân khấu. Fan cũng mong Song Mino trở lại với các show tạp kỹ, "tấu hề" cùng cậu bạn P.O.