Dư âm The TrendZ 2023: Bệ phóng cho những "mầm non" influencer toàn năng

HHT - Sau ba tháng tổ chức, cuộc thi “The TrendZ” 2023 đã khép lại, nhưng độ “cháy” của cuộc thi vẫn còn để lại dư âm chưa tan.

Một mùa Hè thật “cháy”

Với mong muốn tạo ra một sân chơi thật “cháy” và bổ ích cho Gen Z, đặc biệt cho những bạn có mong muốn phát triển bản thân trở thành KOL, KOC, Influencer - người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, cuộc thi The TrendZ đã ra đời.

Dù mới là năm đầu tiên, The TrendZ - cuộc thi tìm kiếm và đào tạo các trend-setter của thế hệ Z - đã thu hút hơn 200 thí sinh tham gia. Sau khi sàng lọc, 50 thí sinh triển vọng nhất tham gia vòng huấn luyện, được tham gia các buổi học được đứng lớp bởi những diễn giả hàng đầu như: Quán quân The Face Tú Hảo, KOL Diệp Lê, Beauty Blogger Call me Duy, Stylist Kye Nguyễn, CEO Get Lee, Đạo diễn Đoàn Ngọc Minh, DOP Phạm Tiến cùng chị Thùy Trang và anh Tuấn Đức (Thư ký toà soạn báo Hoa Học Trò - Thiên Thần Nhỏ).

Cuối cùng 29 thí sinh xuất sắc nhất đã tham gia đêm Chung kết, mang đến 29 sắc màu đa dạng, cá tính. Ban giám khảo lẫn các khách mời đều ấn tượng trước các bạn thí sinh bởi sự trẻ trung, tài năng, nhất là tinh thần dám thử thách.

Anh Lý Thành Tâm - Trưởng ban đại diện báo Tiền Phong tại TP.HCM - bày tỏ: “Đây là năm đầu tiên tổ chức cuộc thi nhưng có rất nhiều thí sinh tài năng tham gia, tôi rất vui vì thế hệ trẻ có thêm một sân chơi bổ ích để bồi dưỡng và phát triển tài năng”.

Về phía đơn vị đồng tổ chức, anh Đinh Trí Dũng - Brand Manager của Arena Multimedia - chia sẻ: “Thời tôi còn trẻ không có những cuộc thi thú vị như The TrendZ, mà nếu có tôi chắc cũng không thể đi thi giỏi như các bạn hôm nay”.

Ca sĩ Cầm - giọng ca của Có Đâu Ai Ngờ - tiết lộ chị rất bất ngờ: “Cả 29 bạn thí sinh đều thật lung linh và tài năng”.

Và để lời nhận xét của Cầm thêm xác thực, 29 thí sinh đã mang đến sân khấu các tiết mục hát, nhảy, diễn kịch, vẽ tranh, thiết kế, “flex” ngoại ngữ… khiến cả hậu trường bùng nổ những tràng pháo tay.

Xuất hiện trong đêm chung kết The TrendZ để khuấy động hội trường, giọng ca Ngây Ngô Choco cũng có lời nhắn nhủ đến các bạn thí sinh: “Là một Influencer, Choco hiểu rõ được áp lực mà các bạn phải đối diện. Tất cả những điều đó thế hệ KOLs đầu tiên như tụi mình phải tự học từng ngày. Hãy luôn kiên trì vì ngành nghề này chỉ phù hợp với những người cố gắng và không bỏ cuộc với đam mê của mình”.

Một thế hệ Influencer mới đã sẵn sàng

Sau các vòng thi bao gồm tự giới thiệu bản thân, thi tài năng, Top 8 đã được chọn ra để thi ứng xử. Xuất sắc vượt ải những câu hỏi xoáy đáp xoay của ban giám khảo, 5 giải Khuyến khích, 1 giải Ba, 1 giải Nhì và 1 giải Nhất đã được trao.

Chia sẻ cảm xúc sau khi thắng giải, tất cả đều cho biết mình bất ngờ, vỡ oà và sung sướng.

Lý Kim Thanh (giải Nhất) chia sẻ: “Cảm ơn BTC, nhà tài trợ và các bạn đã cổ vũ cho mình trong cuộc thi này. Mình sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để trở thành một Influencer trẻ đem lại nhiều giá trị cho cộng đồng. Tương lai gần mình là một Influencer, tương lai xa mình vẫn sẽ là một Influencer chinh phục nhiều cột mốc hơn nữa. Mình vẫn sẽ là Kim Thanh, nhưng sẽ là một Kim Thanh liên tục học hỏi, đổi mới”.

Cô bạn tâm sự trên post Facebook cá nhân: “Mình là một người thích chia sẻ. Chính vì sở thích đi đây đi đó, và sharing với mọi người với một cái vibe rất “Kim Thanh”, mà mình luôn nung nấu cho ước muốn trở thành một Influencer với những sharing tích cực. Phải chăng vũ trụ đã thấy được nguồn năng lượng đó, khi đã dẫn lối mình đến với The TrendZ 2023, một cuộc thi đầy tâm huyết được tổ chức bởi báo Hoa Học Trò. Suốt hơn hai tháng ròng rã, mình được học, được làm quen, được lắng nghe và được chia sẻ. Hai tháng ròng rã để mình được gặp gỡ và có những mối quan hệ, mà có lẽ trên chuyến hành trình kế tiếp trong tương lai mình sẽ không bao giờ quên được”.

Về nhì với số điểm sát nút, Nguyễn Lê Tú Uyên tiết lộ về kế hoạch tương lai sau cuộc thi: “Trước khi tham gia cuộc thi mình đã định lập một kênh TikTok, nay mình sẽ tận dụng các kiến thức học được ở vòng Huấn luyện The TrendZ để mở kênh TikTok truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, đặc biệt cho những bạn còn cảm thấy băn khoăn về cuộc đời và cần người chia sẻ”.

Có mặt trong Top 5 thí sinh đạt giải Khuyến khích, ngoài ra còn đạt giải Ba Chipverse cho thí sinh có video nhãn hàng xuất sắc nhất, Hoàng Ngọc Hiệp cho biết: “Sau cuộc thi mình sẽ tập trung sáng tạo các nội dung liên quan đến vẽ, thiết kế vì đó là sở trường của mình”.

Lời nhắn nhủ tới những “mầm non” sáng tạo nội dung nền tảng số

Thông qua các phần thi tài năng và ứng xử, các bạn thí sinh The TrendZ cũng cho thấy định hướng phát triển thành những Influencer “có tâm, có tầm”. Nếu được đề nghị giới thiệu sản phẩm kém chất lượng, Lý Kim Thanh cho biết mình sẽ khéo léo từ chối. Bạn tâm niệm rằng người làm nội dung phải quan tâm đến lợi ích của người tiếp nhận, vì thế phải lựa chọn nội dung bổ ích, có giá trị.

Bạn Nguyễn Lê Tú Uyên cũng cho biết kim chỉ nam khi làm nội dung của mình là tỉ mỉ ở từng công đoạn một, dù là nội dung hay phương thức truyền tải. Tú Uyên nói: “Hãy thật tỉ mỉ khi làm nội dung vì người xem hiện tại rất thông minh”.

Bạn Lương Hoàng Thảo - thí sinh đạt giải Khuyến khích - nói rằng: “Chúng ta có thể bị đánh bại lần này nhưng không thất bại một lần nào”.

Và chị Thảo Minh Châu, giám đốc Minh Châu Books, cũng đồng ý với điều đó. Chị chia sẻ: “Tất cả các bạn thí sinh đều rất tài năng, ngay cả khi không đạt giải hôm nay các bạn vẫn có rất nhiều cơ hội để phát triển hơn”.

Là những người sáng tạo nội dung vốn chỉ thể hiện góc nhìn bản thân qua video/clip, nay các bạn đã mạnh mẽ chấp nhận thử thách bước lên sân khấu để thể hiện mình và giao lưu với khán giả. Mỗi thí sinh đem đến một thông điệp dễ thương về việc hãy mạnh mẽ thoát ra khỏi vùng an toàn để khám phá một phiên bản mới mẻ hơn của mình. Như bạn Chấn Lưu chia sẻ: “Mình không phải thí sinh xuất sắc nhất The TrendZ nhưng sau cùng, mình đã thể hiện hết sức và trở thành một thí sinh xuất sắc về mặt tinh thần”.

Chấn Lưu đã ghi điểm cho sự nỗ lực của mình và được ghi nhận bằng việc anh Lê Duy Tường - Founder công ty truyền thông quảng cáo Light On - đã thêm suất thực tập sinh trong công ty cho Chấn Lưu và các thí sinh ấn tượng khác.

Anh cho biết: “Hôm Chung kết vừa rồi được mời trở thành giám khảo, chấm một hồi mới phát hiện đúng là thời nào, người trẻ cũng rất năng lượng. Chúc quán quân, chúc những bạn “tốt nghiệp trại hè” The TrendZ sẽ mãi giữ nguồn năng lượng tích cực này”.

Cuộc thi The TrendZ 2023 đã khép lại nhưng đây chỉ là khởi đầu không chỉ với các bạn đạt giải mà còn với tất cả các thí sinh, và cả với những người đã theo dõi cuộc thi trên hành trình dài hơi hơn để trở thành những người sáng tạo nội dung trên nền tảng số.