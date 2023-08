Dự án "Living Well" đưa nước sạch đến với hơn 10.000 người dân tỉnh Cà Mau

HHT - Mới đây, tập đoàn Keppel đã phối hợp cùng báo Tiền Phong và Tỉnh Đoàn Cà Mau thông qua dự án Living Well đưa nước sạch trong sinh hoạt đến với hơn 10.000 người dân tại xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

Theo đó, đây là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi xâm nhập mặn. Kể từ lần đầu được triển khai vào năm 2022 đến nay, dự án đã đưa nước sạch đến với hơn 43.000 người dân tại Việt Nam và Ấn Độ.

Riêng tại Việt Nam, dự án hỗ trợ hơn 40.000 người dân tại hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, hai trong số những địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng vì hạn hán và xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 6.000 lít nước sạch mỗi ngày và có thể đi vào hoạt động ngay để hỗ trợ người dân xã Tạ An Khương vượt qua khó khăn vì thiếu nước sinh hoạt.

Ông Adris Bin Isnin (Giám đốc Bộ phận Quản lý Dự án và Bền vững, thuộc Bộ phận Bất động sản, Tập đoàn Keppel) cho biết: “Là dự án vận dụng khả năng cung cấp các giải pháp bền vững của Keppel và với sự hỗ trợ của Báo Tiền Phong, Living Well giờ đây đã sẵn sàng phục vụ người dân xã Tạ An Khương sau một năm lên kế hoạch, khảo sát địa điểm và lựa chọn hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn phù hợp trước khi chính thức đi vào lắp đặt và thử nghiệm thực tế”.

Ông Trịnh Văn Phến, Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Tạ An Khương cho biết thêm, trong những năm qua, người dân trên địa bàn xã Tạ An Khương luôn thiếu nước sạch để sinh hoạt, ăn uống. Do đó, hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn chính là công trình ý nghĩa được người dân, các em học sinh mong đợi trong thời gian gian qua.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng thời tiết El Niño đã bắt đầu xuất hiện từ đầu tháng 6 năm nay. Đây là hiện tượng tự nhiên xảy ra khi nhiệt độ mặt nước biển ở khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương nóng lên một cách dị thường. Hiện tượng này dự kiến sẽ ngày càng rõ nét hơn vào cuối năm nay và có thể kéo dài đến năm sau.

Do đặc điểm địa lý được bao quanh bởi phần lớn là biển, Cà Mau là khu vực không có nguồn nước ngọt bổ sung. Phần lớn nước ngọt phục vụ mục đích sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp đều đến từ nước mưa và nước ngầm. Do đó, khi El Niño xảy ra sẽ dẫn đến sụt lún đất, xâm nhập mặn, gây khó khăn cho công tác phòng chống cháy rừng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của người dân.