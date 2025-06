Dự báo bao giờ miền Trung sẽ hết mưa do ảnh hưởng của cơn bão số 1 Wutip?

HHT - Do ảnh hưởng của cơn bão số 1 năm 2025 (bão Wutip), nhiều tỉnh thành miền Trung đã có mưa rất to. Bao giờ mưa ở miền Trung mới giảm?

Cơn bão số 1 (Wutip) mặc dù đang đi trên biển nhưng vành mây của nó lớn và lệch sang phía Tây rất nhiều nên đã gây mưa rất to ở nhiều tỉnh thành miền Trung. Từ 19h hôm qua đến sáng nay, 12/6, ở Phú Lộc (Huế) đã có lượng mưa lên đến 573,8 mm, Liên Chiểu (Đà Nẵng) 420,6 mm…, theo ứng dụng Vrain.

Theo bản tin của Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ, bão số 1 sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc, rồi dần chuyển thành Bắc - Tây Bắc trong 24 - 36 giờ tới, trước khi có thể chuyển sang hướng Bắc - Đông Bắc.

Do ảnh hưởng của bão và theo đường đi dự báo của bão, ở Trung Trung Bộ vẫn có mưa to đến rất to trong hôm nay và ngày mai. Một số khu vực khác như Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Tây Nguyên và Bình Định có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Theo mô hình ICON của Đức và ECMWF của châu Âu thì từ khoảng chiều mai, 13/6, do bão di chuyển dịch lên phía Bắc và vành mây của bão cũng vậy, nên ở miền Trung dự báo mưa giảm dần và tạnh, còn các tỉnh thành ven biển miền Bắc lại có thể có mưa.

Riêng mô hình GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu) của Mỹ nhận định bão đi chậm hơn nên ở miền Trung có thể vẫn có mưa đến trưa 14/6, sau đó mới giảm.

Vì bão có thể liên tục thay đổi nên người dân lưu ý tiếp tục theo dõi các bản tin chính thống, sắp xếp công việc phù hợp và thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương để hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Dự báo bão số 1 (Wutip) sẽ tan vào khoảng ngày 15/6 trên đất liền Trung Quốc.