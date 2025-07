Dự báo ngày mai miền Bắc mưa nhiều hơn, Hà Nội sẽ tiếp tục giảm nhiệt

HHT - Miền Bắc đã chấm dứt nắng nóng và nhiều nơi đã có mưa. Ở Thủ đô Hà Nội, ngày mai nhiệt độ có thể tiếp tục giảm. Dự báo đợt mưa này ở miền Bắc kéo dài mấy ngày và Hà Nội sẽ mưa những ngày nào, nhiệt độ giảm ra sao?

Thời tiết miền Bắc đã và đang diễn ra đúng như những dự báo trước: Từ tối và đêm qua, nhiều nơi đã có mưa, đợt nắng với cái nóng hầm hập đã chấm dứt. Hà Nội cũng có nơi đã mưa to (Quảng Oai với lượng mưa 55,8 mm từ 19h hôm qua đến sáng nay, 10/7, theo ứng dụng Vrain).

Dự báo ngày 11 - 12/7 (thứ Sáu, thứ Bảy), lượng mưa sẽ còn tăng ở miền Bắc. Hà Nội có khả năng cũng sẽ mưa nhiều hơn, tập trung vào đêm và sáng sớm, nhưng trong ngày vẫn có thể mưa vào bất kỳ thời điểm nào. Vì vậy, trong 2 ngày tới, người dân khi ra ngoài luôn nên mang theo đồ che mưa, nếu thấy có dông cần trú ngay.

Do mưa dông diện rộng nên nhiệt độ toàn miền giảm. Phần lớn các mô hình dự báo nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội vào trưa và chiều thứ Sáu chỉ khoảng 35oC hoặc hơn một chút, thứ Bảy có thể xuống dưới 35oC, như vậy là khá mát mẻ ở thời điểm này của năm. Các tỉnh thành lân cận có xu hướng giảm nhiệt tương tự Hà Nội, ở Tây Bắc Bộ còn mát hơn hẳn.

Điều cần lưu ý trong đợt mưa này là có thể xảy ra mưa rất lớn trong thời gian ngắn, nhất là ở vùng núi và trung du, dẫn đến nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất, rất nguy hiểm. Người dân lưu ý theo dõi thông báo và làm theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương để giữ an toàn.

Đợt mưa này dự báo kéo dài đến khoảng 12/7; từ 13/7 mưa có thể giảm nhưng chưa chắc hết hẳn.