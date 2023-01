Dự báo thời tiết đêm Giao thừa Tết Nguyên đán 2023: Miền Bắc rét đậm, rét hại

HHT - Giao thừa năm nay nhiều tỉnh, thành trên cả nước sẽ tổ chức các điểm bắn pháo hoa. Do đó thông tin về thời tiết đêm Giao thừa được rất nhiều người dân quan tâm.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định thời tiết chủ đạo ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023 là rét kèm mưa vài nơi.

Cụ thể, Bắc Bộ và Trung Bộ đang chịu tác động của không khí lạnh có cường độ khá mạnh. Dự báo trong dịp Tết này không khí lạnh sẽ duy trì cường độ ổn định và có thêm những đợt tăng cường.

Bắc Bộ dự báo sẽ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 30 Tết khoảng 18 - 22 độ C, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất vào đêm giao thừa 12 - 16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời rét. Nhiệt độ cao nhất 18 - 22 độ C. Nhiệt độ thấp nhất phía bắc khu vực này 14 - 17 độ, phía nam 17 - 20 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi trong đêm giao thừa. Phía bắc khu vực này trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 24 độ C.

Tây Nguyên trong đêm giao thừa phổ biến ít mưa khô ráo, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C.

Nam Bộ trong ngày 30 Tết cũng ít mưa, ngày nắng. Về đêm nhiệt độ thấp nhất khoảng 22 - 25 độ C.