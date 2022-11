Dự báo thời tiết: Miền Bắc bắt đầu đón không khí lạnh, mưa dông liên tiếp ở nhiều nơi

HHT - Một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống và bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ từ sáng 23/11. Sau đó, hình thái này mở rộng vùng ảnh hưởng ra khắp khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

Ngày 23/11 - 24/11, mưa dông xuất hiện ở Đông Bắc Bộ, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rào, cục bộ mưa lớn. Đồng thời, nhiệt độ ở đồng bằng Bắc Bộ giảm xuống ngưỡng thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 24 độ C.

Tại vùng núi Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 22 độ C, nhiều nơi chuyển rét trong đêm và sáng sớm. Trong đợt này, người dân miền Bắc có thể cảm thể cảm thấy lạnh rõ rệt hơn so với những ngày qua do nhiệt độ xuống thấp trong cả ngày và thời tiết chuyển mưa.

Cùng lúc, mưa lớn tiếp diễn trong hai ngày tới ở các khu vực phía nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình với lượng 50-100 mm, có nơi trên 150 mm. Tại Nam Trung Bộ, mưa cũng xuất hiện nhưng với lượng nhỏ hơn, phổ biến 40-60 mm. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa từ 20-50 mm.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, tập trung vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12. Các hình thái này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền phía Nam nước ta. Đồng thời, các khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có tổng lượng mưa trong một tháng tới cao hơn 100-150 mm so với cùng kỳ.