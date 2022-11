Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023: Nhiệt độ miền Bắc cao hơn trung bình nhiều năm

HHT - Tháng 1/2023 (tháng có ngày Tết Nguyên đán), nhiệt độ khu vực Bắc Bộ được dự báo cao hơn khoảng 0,5 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tháng 1/2023 cũng là tháng có ngày Tết Âm lịch, nhiệt độ ở miền Bắc cao hơn so với trung bình nhiều năm.

Nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước từ tháng 12/2022 - 1/2023 phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm (TBNN). Trong đó, tháng 1/2023 (tháng có ngày Tết Nguyên đán), nhiệt độ khu vực Bắc Bộ được dự báo cao hơn khoảng 0,5 độ C. Tháng 2/2023, khu Tây Bắc Bắc Bộ cao hơn khoảng 0,5 độ C, Tây Nguyên và Nam Bộ thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với TBNN.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ tháng 12/2022 đến tháng 2/2023, trạng thái La Nina tiếp tục duy trì với xác suất trong khoảng 65 - 75%.

Trước đó, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết không khí lạnh trong mùa Đông 2022 - 2023 hoạt động ở mức tương đương với trung bình nhiều năm. Đợt rét đậm đầu tiên của năm sẽ khả năng xuất hiện vào nửa cuối của tháng 12. Sau đó các ngày rét đậm, rét hại sẽ tập trung trong tháng 1 và nửa đầu tháng 2/2023.

Dịp tết âm lịch năm nay rơi vào tháng chính Đông 1/2023, đây là tháng hoạt động nhiều nhất và mạnh nhất của không khí lạnh trong năm nên nhiều khả năng các tỉnh Bắc Bộ sẽ có rét vào khoảng thời gian trước, trong và sau Tết Âm lịch. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng hơn 2 tháng nữa mới đến Tết nên chưa thể dự báo cụ thể thời tiết những ngày Tết là rét hay ấm, mưa hay nắng.

Hiện nay, miền Bắc đang trải qua những đợt rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng phổ biến từ 18 - 20 độ, vùng núi nhiệt độ xuống thấp hơn từ 14 - 17 độ, riêng vùng núi cao có nơi dưới 13 độ. Ban ngày trời nắng hanh, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 28 - 30 độ.

Dự báo xu hướng thời tiết này vẫn còn duy trì nhiều ngày tới ở các tỉnh miền Bắc. Khoảng nửa sau tháng 11, không khí lạnh sẽ gia tăng cường độ và tần suất hoạt động xuống miền Bắc nước ta.