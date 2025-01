Du học sinh Việt đón Tết cách "nửa vòng Trái Đất" với nhiều cảm xúc lẫn lộn

HHT - Không phải ai dịp Tết Nguyên đán này đều có thể đoàn tụ, sum vầy cùng gia đình. Nhiều bạn du học sinh phải ăn Tết xa nhà "nửa vòng Trái Đất" với những cảm xúc lẫn lộn.

Kể về cái Tết nơi đất khách, bạn Đỗ Hoàng Kim Thư (sinh năm 2003) - Cử nhân Y Sinh tại The University of Melbourne, đang tiếp tục học Doctor of Medicine tại University of Sydney cho biết, ban đầu bạn cảm thấy không phải là điều gì ghê gớm lắm.

“Vì Tết 2023 mẹ và em trai đều sang Úc cùng mình. Khi gia đình sang, cả ba cùng nhau đi du lịch vòng quanh Melbourne. Mẹ cũng nấu thịt kho và canh khổ qua cho mình, cảm giác khá giống Tết Việt Nam. Nhà mình còn cùng nhau đi hội chợ ở khu người Việt, chơi trò chơi Tết, cũng nhận được lì xì từ bạn bè của mẹ ở Úc nên năm đầu tiên đón Tết xa nhà mình thấy cũng ổn", Kim Thư nhớ lại.

Tưởng chừng đã quen với không khí Tết xa nhà khi đã trải qua cái Tết đầu tiên ở Melbourne (Úc), nhưng khi phải đón cả Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán ở Úc một mình vào năm 2024, Kim Thư mới cảm thấy lạc lõng. Để “lấp đầy” cảm giác này Kim Thư chọn cách vùi đầu vào học: “Trong khi mọi người ở Việt Nam ăn Tết thì mình đi học cả tuần luôn".

Bù vào đó, cô chú người Việt cho Kim Thư thuê nhà cũng rất tinh tế, tạo cho bạn bầu không khí ấm áp: “Cô chú cũng lì xì và dắt mình cùng đi chùa, tới đó chụp hình và đi chơi làm mình cảm thấy vui hơn. Mọi người cũng nấu đồ ăn Việt Nam, có cả bánh tét nữa”.

Nhưng năm nay Kim Thư phải chuyển từ Melbourne sang Sydney, do đó không còn ở chung với hai cô chú chủ nhà người Việt nữa. Tết Ất Tỵ nếu có đi chơi, Kim Thư sẽ đi cùng một số du học sinh Việt Nam khác, nhưng không có dịp nấu các món ăn ngày Tết như trước đây nữa. Dù vậy, Kim Thư cảm thấy không quá buồn bởi điều bạn mong muốn nhất trong ngày Tết là không phải ở một mình.

Vì đang theo học tại Mỹ, ngành Biochemistry ở trường Brandeis University, những ngày Tết âm lịch của bạn Bùi Nhã Thanh Uyên (sinh năm 2005) chỉ náo nhiệt hơn ngày bình thường một chút.

“Tết năm ngoái mình vẫn đi học, không được nghỉ. Đến tối mình cùng bạn bè người Việt trong ký túc xá ăn tối cùng nhau. Tụi mình mua bánh chưng ở chợ Harrisburg, là thành phố gần trường cho có không khí. Xong làm bún đậu với ăn lẩu. Đang ăn thì mình phải ra ngoài gọi cho ba mẹ vì nhớ nhà”, Thanh Uyên kể.

Năm nay vẫn đón Tết ở Mỹ nhưng Thanh Uyên cảm thấy may mắn hơn vì Tết Ất Tỵ đã có người thân ở đây, cả nhà sẽ có bữa ăn đầu năm cùng nhau: “Bình thường ở Việt Nam, để đón năm mới gia đình mình sẽ ăn một bữa tối bên ngoài và cảm nhận được sự náo nhiệt ngoài đường, ở Mỹ thì ăn tối ấm cúng bên trong nhà thôi. Mỗi kiểu mỗi cái vui khác nhau nhưng mà sự khác biệt này làm mình càng nhớ Tết ở Việt Nam nhiều hơn”.

Đã từng đón hai cái Tết ở Mỹ và một cái Tết ở châu Âu, bạn Đặng Kim Ngân (sinh năm 2003) - học International Relations tại Boston University (Mỹ) có kha khá “kinh nghiệm” đón Tết xa nhà. Năm đầu tiên đón Tết ở Mỹ, Kim Ngân đã khóc tưng bừng: “Tết đầu tiên xa nhà mình khóc nhè. Hôm đó là ngày thường nên mình phải đi học. Gọi điện về thấy cả nhà đang ăn Tết rất hớn hở, còn mình thì một mình, thấy buồn và hụt hẫng nên mình khóc bù lu bù loa luôn”.

Đến cái Tết thứ hai ở Mỹ, Kim Ngân qua nhà một bạn người Việt khác để chơi. Được ăn đồ ăn Tết và có bạn bè bên cạnh nên Kim Ngân cảm thấy ấm lòng hơn so với cái Tết cô đơn trước đó. Còn dịp Tết 2024 vừa rồi, Kim Ngân lên máy bay rồi đón Tết ở tận châu Âu: “Thật ra mình không tính bay qua Hà Lan dịp Tết, nhưng trùng hợp là khoảng thời gian đó mình cũng rảnh nên qua Hà Lan chơi với các bạn. Mùng 1 tụi mình đi ăn thịt nướng Hàn Quốc, gọi điện chúc Tết những người bạn ở Canada và ở Việt Nam. Đông đúc nên cũng ấm cúng”.

Tết Ất Tỵ năm nay, Kim Ngân kể bạn sẽ đi hội chợ Tết ở Boston, ăn đồ ăn Việt Nam nên cũng được hưởng một xíu không khí Tết như ở quê nhà. “Tuy không bằng Tết Việt Nam nhưng mà đỡ hơn là không có gì”, Kim Ngân vui vẻ kết luận.