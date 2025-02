Bí Mật Không Thể Nói: Tình yêu tựa như phép màu bắt đầu từ một bản nhạc

HHT - Không còn Steve Rogers với mái tóc vàng lãng tử, ánh mắt xanh hút hồn và phong thái của một thủ lĩnh, Captain America: Brave New World mang đến một người kế vị hoàn toàn mới – Sam Wilson. Nhưng liệu sự đổi mới này có đủ sức khiến fan Marvel "đổ đứ đừ", hay Steve vẫn mãi là cái bóng quá lớn để vượt qua?

HHT - "The Fantastic Four: First Steps" chính thức đưa Bộ Tứ Siêu Đẳng trở lại màn ảnh lớn sau nhiều năm chờ đợi. Với dàn diễn viên mới và kịch bản được trau chuốt kỹ lưỡng, đây có thể là phiên bản đáng mong đợi nhất của nhóm siêu anh hùng huyền thoại.